Migranti | l' Ue avverte | verranno applicati interessi e sanzioni se l' Italia non paga il

Migranti - è linea dura. Di Maio avverte l'Ue : 'Soluzione o stop 20 miliardi dall'Italia'. Salvini sfida anche il Colle : La maggioranza di governo fa quadrato e blinda la propria posizione sul caso della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania con 150 Migranti a bordo. Oggi a Bruxelles l'incontro degli sherpa ...

Di Maio avverte l'Ue : ci aiuti con i Migranti o blocchiamo i contributi dell'Italia all'Europa : "Se domani, dalla riunione della Commissione europea, non esce nulla sulla Diciotti e la redistribuzione dei migranti, allora io e il Movimento 5 stelle non saremo più disposti a dare all'Unione europea 20 miliardi ogni anno". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, precisando di parlare come capo politico del Movimento. "Ce ne prendiamo una parte", ha aggiunto il vicepremier in un video postato su Facebook, ...

Salvini avverte la Ue : "Non ci rifili 170 Migranti o salta l'accordo su Aquarius" : 'A fronte della disponibilità del nostro governo per accogliere non più di venti immigrati che erano a bordo della Aquarius , in queste ore i partner europei pensano di lasciare sola l'Italia ...

Migranti - barcone con 450 a bordo verso l’Italia. Salvini avverte : “Non entrerà nei porti italiani” : Una grossa imbarcazione a due piani, un peschereccio in legno, carico di circa 450 Migranti, si troverebbe nelle acque maltesi e starebbe navigando verso nord....

Trenta nega un caso Difesa-Viminale - ma avverte : 'Sui Migranti serve coordinamento' : 'Non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione'. Così fonti della Difesa sulle recenti polemiche in merito alla missione europea Eunavformed. Tuttavia, ...

L' Iran avverte l'Europa. 'Senza i nostri controlli arriverebbero da voi un milione di Migranti' : Teheran - Il ministro dell'Interno Iraniano, Abdolreza Rahmani Fazli ha lanciato messaggi, poco rassicuranti, all'Europa, facendo allusione all'ondata migratoria che ha investito il vecchio continente,...

Matteo Salvini 'pensiona' Tito Boeri : "Un fenomeno sui Migranti"/ Poi avverte : "Anche all'Inps si cambierà" : Matteo Salvini 'pensiona' Tito Boeri: "Un fenomeno sui migranti". Poi avverte: "Anche all'Inps si cambierà". Le ultime notizie.

Migranti - Di Maio avverte Fico : parla a titolo personale - la linea del governo è un’altra : «Io i porti non li chiuderei» dice il presidente della Camera Roberto Fico dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, illustrando idee ben diverse da quelle di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». A Di Maio l’esternazione ...

Migranti - Haftar avverte Ue : no presenza militare straniera in Libia : Migranti, Haftar avverte Ue: no presenza militare straniera in Libia Migranti, Haftar avverte Ue: no presenza militare straniera in Libia Continua a leggere L'articolo Migranti, Haftar avverte Ue: no presenza militare straniera in Libia proviene da NewsGo.

Nel giorno meno adatto l'Inps ci avverte : con meno Migranti può saltare il sistema pensionistico : Il presidente Boeri lancia un allarme: La forte riduzione in atto dei flussi migratori rischia di essere un problema serissimo per il sistema pensionistico che non può adattarsi al calo demografico ...

Migranti e pensioni - Salvini avverte Boeri : 'Ora basta' : L'intervento sulle pensioni d'oro è auspicabile 'nel momento in cui c'è un debito pubblico molto alto - ha aggiunto - e si vuole abbassare la pressione fiscale sul lavoro per rilanciare l'economia'.