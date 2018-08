Migranti | Fedriga | Manderò forestali al confine con la Slovenia

blogo

(Di sabato 25 agosto 2018) La vicenda della Nave Diciotti non è l'unica al centro del dibattito. C'è anche la "rotta balcanica" per controllare la quale l'Unione Europea si è affidata alla Turchia di Erdogan, ricoperta di denaro per occuparsi del duro lavoro (in realtà, il lavoro sporchissimo) al posto della civile Europa. La rotta balcanica in realtà non è stata del tutto "chiusa" ed in Friuli Venezia Giulia continuano ad arrivare, dopo aver percorso distanze enormi a piedi,alla ricerca di un futuro migliore.Il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano- insieme agli assessori all'Immigrazione e Sicurezza, Pierpaolo Roberti, e alle Risorse, Stefano Zannier - ha varato un piano per arginare il fenomeno: "Dalla prossima settimana la Regione metterà a disposizione il corpo forestale del Friuli Venezia Giulia per attività di supporto ai controlli lungo la fascia confinaria tra ...