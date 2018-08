Migranti | è linea dura | Salvini sfida anche il Colle Di Maio avverte l' Ue | ' Soluzione o

Catania - la nave Diciotti arriva in porto : nessuno sbarco per i 177 Migranti. Proteste a terra contro la linea di Salvini : Approdo senza sbarco per la nave della Guardia Costiera italiana ‘Ubaldo Diciotti’ con a bordo i 177 migranti salvati in un’unica operazione di soccorso al largo di Lampedusa la notte tra il 15 e il 16 agosto. Il pattugliatore dopo essere stato per giorni in rada davanti alla costa dell’isola di Lampedusa ha fatto rotta verso il capoluogo etneo dove è arrivato lunedì sera poco dopo le 23.30. Questa mattina, davanti al molo di Levante, la rete ...

Migranti - linea dura di Roma : i casi in cui l'Italia ha negato sbarco - : Dall'insediamento a Palazzo Chigi, il governo Conte ha mostrato fermezza sul tema dell'immigrazione, arrivando allo scontro con Bruxelles e alcuni Paesi europei: tensione culminata nella chiusura ...

Conte : "Sui Migranti la linea è giusta. Foa? È la persona adeguata" : l governo sarà 'vigile e valuterà tutte le istanze' sul gasdotto Tap e 'alla fine ci sarà una sintesi politica che spetta al consiglio dei ministri con i suoi ministri', assicura il presidente del ...

Tav e Migranti - Fico ora detta la linea : "Noi diversi da Salvini" : detta la linea su tutti i fronti, la terza carica dello Stato. Un intervento a tutto campo dalla Tav all'immigrazione, passando per il caporalato. Roberto Fico si concede per una intervista a ...

Crolla la popolarità di Papa Francesco : il pontefice paga la sua linea a favore dei Migranti : Cala nettamente la popolarità di Papa Francesco: dall'88% del 2013, il suo consenso scende ora al 71%, secondo un sondaggio realizzato da Demos. Gli analisti spiegano che le motivazioni sono due: da una parte la linea di Bergoglio a difesa dei migranti, dall'altra il mancato cambiamento, annunciato e atteso, nel mondo della chiesa.Continua a leggere

Migranti - il Pd si divide sul decreto per le motovedette alla Libia. E riemergono le differenze sulla linea Minniti : Nel Pd non si vuole sconfessare la politica che fu di Minniti e quindi di aiuto della Libia, ma dall'altro non si può offrire sponda a Salvini. Per Leu invece, con Laura Boldrini in testa, il decreto ...

Giuseppe Conte alla Casa Bianca | Trump : "Bene la linea dura sui Migranti" : ...

Tra i parlamentari Cinque Stelle c'è chi non ne può più della linea Salvini sui Migranti : Allo stesso modo sarebbe semplicistico pensare che tutto ciò accada solo adesso' 'Tutti noi, a partire dal mondo politico, abbiamo la responsabilità di creare un argine a questi inaccettabili quanto ...

Giuseppe Conte alla Casa Bianca<br>Trump : "Bene la linea dura sui Migranti" : ...

Trump a Conte : 'Bene la linea dura dell'Italia su Migranti e confini' : Parlando dallo Studio Ovale, il leader Usa ha ringraziato il premier italiano "di essere qui" e ha spiegato che "abbiamo sviluppato un'amicizia nel corso del G7 e di alcune telefonate". "Con Italia ...

Trump a Conte : 'Bene linea dura Italia su Migranti e confini' : "Sono molto Contento di quello che sta facendo l'Italia sull'immigrazione e sono d'accordo con la vostra gestione dei confini". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, nel corso del suo ...

SONDAGGI POLITICI/ Caos Migranti - il 44% segue la linea-Salvini : “respingerli tutti” : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto. Lega al 30%, M5s tiene mentre Forza Italia sprofonda sotto l'8%: Pd non sfonda dopo Renzi, gli ultimi dati(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Australia migliaia di persone dicono 'basta' alla linea durissima contro i Migranti : La politica scelta da Canberra ha sicuramente avuto effetto deterrente, facendo calare il movimento dei viaggi della speranza verso l'Australia, il che però non ha impedito al campo di Manus di ...

La Commissione europea dà due mesi a Orbán per cambiare linea sui Migranti : La Commissione europea ha deciso di intensificare la sua battaglia legale contro l'Ungheria per il rifiuto del paese di rispettare le norme sull'immigrazione dell'Unione europea. L'esecutivo europeo, come si legge in una dichiarazione, ha deferito lo stato guidato da Viktor Orbán alla corte di Giust