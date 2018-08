Migranti | è linea dura Di Maio all' Ue | ' Soluzione o stop 20 miliardi dall' Italia' E

Catania - la nave Diciotti arriva in porto : nessuno sbarco per i 177 Migranti. Proteste a terra contro la linea di Salvini : Approdo senza sbarco per la nave della Guardia Costiera italiana ‘Ubaldo Diciotti’ con a bordo i 177 migranti salvati in un’unica operazione di soccorso al largo di Lampedusa la notte tra il 15 e il 16 agosto. Il pattugliatore dopo essere stato per giorni in rada davanti alla costa dell’isola di Lampedusa ha fatto rotta verso il capoluogo etneo dove è arrivato lunedì sera poco dopo le 23.30. Questa mattina, davanti al molo di Levante, la rete ...