Migranti | Di Maio | Bruxelles e ci volta le spalle e noi taglieremo 20 miliardi

Migranti - atteso vertice europeo. L'UE a Di Maio : Minacce non portano da nessuna parte : Teleborsa, - L'UE risponde un po' seccata al vicepremier Luigi Di Maio , che ieri aveva sollecitato l'Europa a prendere una decisione in merito alla questione Migranti ed alla nave Diciotti, ...

Di Maio all’Ue : “Sui Migranti non ci facciamo mettere i piedi in testa da nessuno : Di Maio all’Ue: “Sui migranti non ci facciamo mettere i piedi in testa da nessuno L’asse con Salvini resiste. Luigi… L'articolo Di Maio all’Ue: “Sui migranti non ci facciamo mettere i piedi in testa da nessuno proviene da Essere-Informati.it.

Diciotti - Migranti in sciopero della fame/ Ultime notizie - linea dura Salvini-Di Maio : oggi vertice Bruxelles : Nave Diciotti, Ultime notizie: scontro Salvini-Fico, "migranti restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:01:00 GMT)

Di Maio e Salvini duri con Ue : se non ci ascolta su Migranti - stop a fondi : Roma, 24 ago., askanews, - L'Europa batta un colpo o l'Italia farà scontare la mancata solidarietà sulla questione dei migranti anche sul fronte dei fondi che il paese destina all'Ue. E' questo il ...

Migranti - è linea dura. Di Maio all'Ue : 'Soluzione o stop 20 miliardi dall'Italia'. E Salvini sfida anche il Colle : La maggioranza di governo fa quadrato e blinda la propria posizione sul caso della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania con 150 Migranti a bordo. Oggi a Bruxelles l'incontro degli sherpa ...

Migranti - è linea dura. Di Maio avverte l'Ue : 'Soluzione o stop 20 miliardi dall'Italia'. Salvini sfida anche il Colle : La maggioranza di governo fa quadrato e blinda la propria posizione sul caso della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania con 150 Migranti a bordo. Oggi a Bruxelles l'incontro degli sherpa ...

Migranti - è linea dura : Salvini sfida anche il Colle. Di Maio avverte l'Ue : 'Soluzione o stop 20 miliardi dall'Italia' : La maggioranza di governo fa quadrato e blinda la propria posizione sul caso della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania con 150 Migranti a bordo. Oggi a Bruxelles l'incontro degli sherpa ...

Migranti - torna l'asse Salvini-Di Maio : e Mattarella chiama Conte : ROMA 'Il governo non è a rischio. E io non cambio linea, gli italiani sono con me'. Matteo Salvini lancia segnali rassicuranti e al tempo stesso muscolari. La minaccia di dimissioni è sempre lì, sul ...

Emergenza Migranti - asse Salvini-Di Maio : il Colle vigila : 'Il governo non è a rischio. E io non cambio linea, gli italiani sono con me'. Matteo Salvini lancia segnali rassicuranti e al tempo stesso muscolari. La minaccia di dimissioni è sempre lì, sul tavolo,...

Migranti - Di Maio : "Ue non aiuta? Stop contributi". Salvini : "Non mollo - non mi dimetto" : Nave Diciotti, il ministro dell'Interno risoluto: "Fico? Fa l'esatto contrario degli altri grillini". E Sfida i pm: "Mi indaghino pure, mi autodenuncio". Unhcr e Oim: "Fateli sbarcare" Salvini: "...

Di Maio : se Ue non ci aiuta sui Migranti le blocchiamo i fondi : Roma, 23 ago., askanews, - 'Io condivido pienamente quello che ha detto ieri il presidente Conte. L'Unione europea deve battere un colpo. Allo stesso tempo siamo attentissimi alle condizioni di salute ...

Migranti - Salvini : 'Non temo il Colle - ho la coscienza a posto'. Di Maio minaccia l'Ue : 'Se non decide - stop ai contributi' : Il ministro dell'Interno tira dritto sulla vicenda della nave Diciotti: "Non temo assolutamente nulla. Ho la coscienza più che a posto. Ieri ho parlato con il presidente Conte, che è persona con cui ...

Di Maio avverte l'Ue : ci aiuti con i Migranti o blocchiamo i contributi dell'Italia all'Europa : "Se domani, dalla riunione della Commissione europea, non esce nulla sulla Diciotti e la redistribuzione dei migranti, allora io e il Movimento 5 stelle non saremo più disposti a dare all'Unione europea 20 miliardi ogni anno". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, precisando di parlare come capo politico del Movimento. "Ce ne prendiamo una parte", ha aggiunto il vicepremier in un video postato su Facebook, ...

Migranti - Salvini : “Sulla Diciotti sono tutti illegali”. Di Maio : “Se l’Ue non ci aiuta taglieremo i fondi” : «Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. Voi sapete che in Australia c’è il principio del no way, nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si deve arrivare anche in Europa». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo dice ai microfoni di Rtl 102,5, mentre per i Migranti comincia il terz...