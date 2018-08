Meteo | l’estate fa una pausa | temporali e temperature a picco di 15 gradi al nord

Allerta Meteo - altri due giorni di violenti temporali al Sud poi nel weekend maltempo furioso al Nord manderà l’estate k.o. [MAPPE] : 1/10 ...

PREVISIONI Meteo - BOMBE D’ACQUA E TEMPORALI AL NORD/ Ultime notizie - maltempo ‘uccide’ l’estate? : METEO, TEMPORALI e grandine in arrivo al NORD. Ultime notizie: brusco calo delle temperature, estate addio? Nel fine settimane dovrebbe cambiare la tendenza climatica in Italia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:15:00 GMT)

Meteo - italiani senza tregua nel weekend più vacanziero dell’estate. Cosa ci aspetta : “Sull’Italia si è formata una circolazione depressionaria ovvero un vortice ciclonico che continuamente crea nuove nuvole anche temporalesche che nascono dai contrasti tra l’aria fresca che scende dal nord Europa e ora anche dei Balcani con l’aria calda preesistente; un’ulteriore energia viene data dai nostri mari particolarmente caldi in questo periodo, addirittura con valori di 30°C quindi notevolmente al di sopra della norma: le grandi ...

Allerta Meteo - il Ciclone di Ferragosto manda l’estate definitivamente k.o.? Il maltempo continuerà almeno fino al 25 Agosto! : 1/13 ...

Previsioni Meteo - scatta l’Allerta per le Feste clou dell’Estate : arriva il “Ciclone di Ferragosto” - forte maltempo in tutt’Italia : scatta l’Allerta per Ferragosto: le Previsioni Meteo per il “clou” delle festività dell’Estate 2018 sono ormai inequivocabili e confermano il brusco peggioramento provocato da un Ciclone che attraverserà l’Italia da Nord a Sud proprio nei giorni centrali della prossima settimana. E’ il Ciclone di Ferragosto: sarà una festività insolita da un punto di vista Meteorologico, simile più a Pasquetta che al tempo ...

Previsioni Meteo - l’estate fa sul serio : settimana rovente - la più calda da inizio stagione : L’estate fa sul serio e si appresta a iniziare una settimana rovente, la più calda dall’inizio della stagione, con tanta afa e temperature che sfioreranno i 40 °C. L’intensa ondata di caldo interesserà l’Italia fino al primo weekend di agosto, ma la canicola si farà sentire soprattutto nelle città facendo scattare i bollini rossi in quelle più roventi: mercoledì saranno ben 8 le città italiane contrassegnate con il ...

Meteo - via alla settimana più calda dell’estate : sole e temperature roventi ovunque : Un doppia fase di anticiclonica di origine africana porterà per i prossimi giorni sole ovunque sulla Penisola italiana ma soprattutto caldo intenso e temperature con picchi a 36-38 gradi che non si abbasseranno mia sotto i 22-24 gradi neanche di notte.Continua a leggere

Meteo : ultime piogge - poi torna l’estate. Anticiclone Nerone pronto a infiammare l’Italia : Secondo gli esperti Meteo da oggi il tempo cambierà ancora una volta, con la rimonta dell'alta pressione che riporterà il sole più o meno ovunque. Dopo il calo degli ultimi giorni anche le temperature torneranno a misurare valori vicini o sopra i 30 gradi al Centro-Nord. Ancora qualche grado in meno invece al Sud.Continua a leggere

Previsioni Meteo - l’Estate continua a fare i capricci : continueranno i grandi sbalzi termici tra le vampate di caldo Africano e le sfuriate di freddo Atlantico : Previsioni Meteo – L’Estate 2018 continuerà a fare i capricci anche nei prossimi giorni: si alterneranno altre sfuriate fredde di origine nord Atlantica con nuove vampate di caldo Africano come quella in arrivo nel weekend tra Sabato 21 e Domenica 22 Luglio, quando la Sicilia sarà avvolta da masse d’aria caldissime provenienti dal cuore del Sahara tanto che le temperature aumenteranno fino ad oltre +40°C. continua a fare caldo, ...

Meteo - temporali e maltempo si spostano al sud : l’estate va in pausa ma solo per poco : Dopo aver attraversato il nord con improvvisi acquazzoni e un calo termico deciso, la perturbazione Meteo si sposterà in queste ore al centro sud portando locali piogge e anche temporali su alcune regioni. Sarà solo una breve pausa dell'estate che già da metà settimana riprenderà a montare portando a una nuova escalation termica.Continua a leggere

Previsioni Meteo - Sicilia e Sardegna toccano i +40°C : nel weekend si infuoca l’estate Mediterranea [MAPPE] : 1/7 ...

Previsioni Meteo - l’estate continua a singhiozzare : forte maltempo per tutta la settimana al Nord - grandi sbalzi termici al Sud : 1/16 ...

Meteo - “attacco vichingo” al cuore dell’estate : in arrivo temporali e grandinate : Secondo gli esperti Meteo la nuova settimana sarà caratterizzata da due eventi principali: una nuova fase di maltempo pilotata dalle correnti norvegesi e il ritorno dell'anticiclone africano Caronte. Dopo un lunedì soleggiato e caldo, tra domani e mercoledì aria più fresca scandinava sferrerà un duro attacco vichingo a Caronte.Continua a leggere

Meteo - l’estate è arrivata ma ha le ore contate : settimana di afa e bel tempo - pioggia nel weekend : Dopo l'ondata di caldo africano che continuerà per tutto l'inizio della prossima settimana, tornano piogge e grandinate ovunque sull'Italia a partire dal prossimo weekend: tra il 7 e l'8 luglio l'estate lascerà di nuovo lo spazio al tempo incerto.Continua a leggere