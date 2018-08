Meglio Ronaldo o Neymar? Due operai trentini litigano e finiscono in ospedale

Blastingnews

(Di venerdì 24 agosto 2018) Per gli appassionati del mondo del pallone, il calcio non sarà mai solamente un gioco. Ciò che è successo tra duedel Trentino Alto Adige, però, supera decisamente il limite della passione e dell'amore per lo sport. Trovatisi in disaccordo su quale fosse il calciatore più forte tra Cristiano, i due uomini sono arrivati allo scontro fisico e dopo l'intervento dei Carabinieri, si sono recati entrambi all'più vicino. Scontro tra titani Decidere in pochissimo tempo quale sia il calciatore più forte tra Cristiano, non è certamente un qualcosa di facile. Devono averlo compreso bene dueresidenti ad Albiano, in Trentino Alto Adige, che hanno vissuto il dibattito in maniera eccessivamente forte e coinvolgente. Se da una parte, infatti, uno sosteneva la netta superiorità del nuovo numero sette bianconero, dall'altra il "rivale" dichiarava ...