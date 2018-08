Meeting | lo spazio di una diversità

ilsussidiario

: In cerca di uno spazio affinato, raccolto, riservato ed esclusivo per il tuo #meeting o per un incontro di lavoro?… - HOTELLERONDINI : In cerca di uno spazio affinato, raccolto, riservato ed esclusivo per il tuo #meeting o per un incontro di lavoro?… - john_koenig : @a_meluzzi Caro Prof, @Avvenire_Nei si porta nell'avanguardia intervistando direttamente, al meeting di CL il rapp… - catt_ch : RT @catt_ch: Meeting 2018, spazio anche gli #sport che non ti aspetti -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Ilal tempo del populismo. L'accostamento è inevitabile, ma aldi populismo non c'è traccia. Tuttavia ignorare la politica non si può più. AGOSTINO GIOVAGNOLI(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 05:59:00 GMT)Perché sempre più musulmani vanno aldi Rimini?, di W. FarouqIl desiderio di conoscere, di C. Esposito