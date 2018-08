Max Giusti a DM | «Chi Ti Conosce» è fluido Nove dovrebbe iniziare la programmazione prima

Chi Ti Conosce? : Max Giusti ‘concorrente’ per DM – Video : Max Giusti Chi lo fa, lo aspetti. Stavolta il quiz a Max Giusti lo abbiamo fatto noi. A margine delle registrazioni di «Chi ti Conosce?», il nuovo programma che presenterà in access sul Nove da lunedì 27 agosto, abbiamo sottoposto al conduttore romano una sfida ispirata proprio al suo gioco televisivo: quella di riconoscere l’identità di alcuni ‘parenti di’. Ma attenzione: tra figli, fratelli ed ex coniugi ci abbiamo piazzato ...

Max Giusti : "Fermo Boom per salvarlo - ora Chi ti conosce? per 'diventare' il Gerry Scotti di Nove" [VIDEO] : Si intitola Chi ti conosce? il nuovo game show di Nove condotto da Max Giusti. Si tratta del programma che andrà in onda da lunedì 27 agosto in access prime time: È un programma molto figo e divertente. Non pensavo fosse così bello; pensavo fosse molto difficile realizzarlo. È un debutto assoluto, è un un programma italiano, scritto tutto in Italia (a produrlo è NonPanic, Ndr).Chi ti conosce? prende il posto di Boom, il game show che dopo circa ...

Max Giusti a Blogo : "Fermo Boom per salvarlo - ora Chi ti conosce? per 'diventare' il Gerry Scotti di Nove" (VIDEO) : Si intitola Chi ti conosce? il nuovo game show di Nove condotto da Max Giusti. Si tratta del programma che andrà in onda da lunedì 27 agosto in access prime time: È un programma molto figo e divertente. Non pensavo fosse così bello; pensavo fosse molto difficile realizzarlo. È un debutto assoluto, è un un programma italiano, scritto tutto in Italia (a produrlo è NoPanic, Ndr).prosegui la letturaMax Giusti a Blogo: "Fermo Boom per salvarlo, ...

Max GIUSTI/ "Non rimpiango la Rai - Discovery è la nuova frontiera della tv" : Max GIUSTI parla della "sfida" professionale del gruppo Discovery: "Puntano tutto su di me, è una bella soddisfazione". E' lui uno dei volti di punta di Canale Nove.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:43:00 GMT)

Max Giusti a DM : «Chi Ti Conosce» è fluido. Nove dovrebbe iniziare la programmazione prima : Max Giusti I minuti sono contati. Anzi, cronometrati! Max Giusti ha poco tempo a disposizione: in studio lo attendono per registrare una puntata del suo nuovo programma, «Chi ti Conosce?», game in onda da lunedì 27 agosto in access prime time sul Nove. Il conduttore romano ci accoglie al volo nel suo camerino, tra copioni da ripassare (le pagine in vista sono quelle sui profili dei concorrenti), abiti di scena e bottigliette d’acqua a ...

Max Giusti parla del nuovo programma e di un possibile ritorno in Rai : Max Giusti: Chi Ti Conosce è il nuovo programma Max Giusti è pronto a partire con un nuovo programma. Il titolo è Chi Ti Conosce e andrà in onda il 17 di Agosto sul Nove. Il conduttore parla a DavideMaggio del suo nuovo programma, un gioco, secondo lui, molto appassionante. Chi Ti Conosce si presente […] L'articolo Max Giusti parla del nuovo programma e di un possibile ritorno in Rai proviene da Gossip e Tv.

Max Giusti a DM : «Chi Ti Conosce» è fluido. Nove dovrebbe iniziare la programmazione prima : Max Giusti I minuti sono contati. Anzi, cronometrati! Max Giusti ha poco tempo a disposizione: in studio lo attendono per registrare una puntata del suo nuovo programma, «Chi ti Conosce?», game in onda da lunedì 27 agosto in access prime time sul Nove. Il conduttore romano ci accoglie al volo nel suo camerino, tra copioni da ripassare (le pagine in vista sono quelle sui profili dei concorrenti), abiti di scena e bottigliette d’acqua a ...

Il Play Pisana di Max Giusti riconosciuto TOP SCHOOL dalla FIT : Il Play Pisana di MAX GIUSTI riconosciuto TOP SCHOOL dalla FIT. La scuola tennis in base a parametri di qualità ottiene il riconoscimento dalla Federazione Italiana Tennis e il circolo si completa con 5 campi da Padel e una palestra affermandosi come punto di riferimento per la città di Roma. In un momento storico in cui tante città italiane cercano opportunità per rilanciare le molteplici sfaccettature dello Sport, Roma acquisisce come punto di ...

Max Giusti : «I miei cinquant’anni - fra successi e timidezza» : Parlare con Max Giusti è come viaggiare nel cinema. Sono molti, infatti, i film che porta a esempio nel raccontare storie e aneddoti, sentimenti ed emozioni. Da zero a dieci di Ligabue, In nome del popolo sovrano di Luigi Magni, Le vacanze intelligenti di Alberto Sordi e La grande guerra di Mario Monicelli, di cui ricorda le battute a memoria. «Con Claudio Amendola, a Fregene, una volta abbiamo fatto a gara a chi se ne ricordava di più, anche ...

BOOM! Max Giusti conduce ‘C’è Posto per 30' sul Nove : Max Giusti Max Giusti si allarga sul Nove. Archiviato per flop Boom, il conduttore neo cinquantenne dal 27 agosto sarà alla guida di Chi Ti Conosce?, nuovo game show nato sulla scia del successo de I Soliti Ignoti e Guess My Age. Qualche settimana dopo, invece, il pubblico dell’aspirante canale generalista di Discovery lo vedrà alla guida di un nuovo programma definito ancora top secret dal conduttore. Quello che l’alter ego di ...

Max Giusti festeggia i 50 anni con un nuovo show su Nove : Max Giusti: un nuovo show sul Canale Nove per i suoi 50 anni Max Giusti il 28 luglio compie 50 anni. Appena un mese dopo, il 27 agosto, debutterà con un nuovo programma su Nove, il canale televisivo di proprietà del gruppo Discovery Italia, Chi ti conosce? Spiega Max Giusti in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Non si tratta del solito game show. E’ un programma di intrattenimento travestito da ...

Max Giusti compie 50 anni : «La vita me la mangio a mozzichi» : Max Giusti il 28 luglio compie 50 anni. Edoardo Bennato cantava 'Meno male che adesso non c'è Nerone'. Proviamo a tirare una linea, come sono questi 50 anni? 'Fichissimi. Perché ero partito con l'idea ...

I Retroscena di Blogo : Si o no - il game show con Max Giusti in cerca di casa : Doveva essere per Nove, poi il canale Discovery pare abbia cambiato idea ed è iniziato il pellegrinaggio per l'etere italiano del game show Si o No, nato da un vecchio gioco a premi ideato da Corrado e condotto da Claudio Lippi, andato in onda per due stagioni su Canale5 fra il 1993 ed il 1994.Tornando a questo "reboot" del programma, Endemol ha realizzato un numero zero con la conduzione di Max Giusti, ormai arruolato da Nove per questo tipo ...

I Retroscena di Blogo : Si o no - il game show con Max Giusti in cerca di casa : Doveva essere per Nove, poi il canale Discovery pare abbia cambiato idea ed è iniziato il pellegrinaggio per l'etere italiano del game show Si o No, nato da un vecchio gioco a premi ideato da Corrado e condotto da Claudio Lippi, andato in onda per due stagioni su Canale5 fra il 1993 ed il 1994.Tornando a questo "reboot" del programma, Endemol ha realizzato un numero zero con la conduzione di Max Giusti, ormai arruolato da Nove per questo tipo ...