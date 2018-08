Matteo Salvini denunciato per istigazione a odio razziale Ultime notizie Treviso | ecco i

Matteo Salvini - la prova di forza sui migranti : 'Continua così e a ottobre ribalta il tavolo e torna al voto' : 'E adesso arrestateci tutti'. Sul caso dei 150 migranti ancora bloccati sulla nave Diciotti al porto di Catania c'è odore di bomba giudiziaria. Secondo alcune indiscrezioni, l'indagine della Procura ...

Razzismo e migranti - denunciato Matteo Salvini : Dopo tanto parlare e l'apertura di un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona, arriva una denuncia vera e propria. Salvini ha già detto che, qualsiasi cosa accada, lui sul caso Diciotti va "avanti" e non si "ferma". Difficile dunque immaginare che la denuncia depositata da un gruppo di cinque cittadini trevigiani per "istigazione all'odio razziale", aggravato dalla posizione di ministro della Repubblica, possa davvero preoccuparlo. Ma ...

Diciotti - una riga per Matteo Salvini : Questo è un post di una riga perché di parole non ne ho più: ministro, ma se a bordo di quella nave ci fosse sua madre? L'articolo Diciotti, una riga per Matteo Salvini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caso Diciotti - Matteo Salvini : “I veri ostaggi sono gli italiani - non i migranti. Qui non arriveranno più” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare della questione Diciotti e rivendica tutte le azioni poste in essere per bloccare lo sbarco dei 150 migranti salvati nel Mar Mediterraneo: "ostaggi? Gli ostaggi sono stati gli italiani. Lo sono degli immigrati e dell’Europa, da troppo tempo. Con questo governo non lo saranno più. È finita un’epoca".Continua a leggere

Diciotti. Matteo Salvini agli europei : devono prendersi 23 mila migranti : Chiede all’Unione Europea di fare la sua parte. Matteo Salvini non molla e chiede alle altre Nazioni europee di rispettare

Immigrati - Matteo Salvini pronto a una nuova escalation : il suo modello è l'Australia : Sarebbe la rottura con le convenzioni internazionali e con la giustizia europea . Ma tant'è. Secondo quanto riporta La Stampa , a tanto potrebbe spingersi il ministro dell'Interno Matteo Salvini per ...

“No Way” australiano - il modello Anti-Clandestini che vuole Matteo Salvini per l’Italia : La battaglia di Salvini contro l’immigrazione clandestina è pienamente aperta, cerchiamo di capire le idee del Ministro Salvini, il suo modello è il “NO WAY” australiano L’Australia non ha mai incoraggiato l’immigrazione clandestina esprimendo la tendenza a valutarla più come un fenomeno di criminalità da combattere, perché lede gli interessi nazionali, che come un’emergenza umanitaria. Nonostante gli ampi spazi oceanici che ...

La propaganda social di Matteo Salvini ora la paghi tu : e ci costa mille euro al giorno : Il primo giorno al Viminale il ministro dell'Interno ha assunto come collaboratori tutti i membri dello staff di comunicazione, incluso il figlio di Marcello Foa. Aumentando a tutti lo stipendio (tanto non sono soldi suoi). E sull'Espresso in edicola da domenica, l'inchiesta su come funziona la propaganda grilloleghista Il figlio di Marcello Foa è stato assunto nello staff di Salvini. E si occupa della propaganda " La politica oggi? È peggio ...

Migranti. Matteo Salvini minaccia di fare cadere il governo : Non ci sta Matteo Salvini. Il vice premier non gradisce il pressing del Quirinale che passa da Conte. Sul fronte