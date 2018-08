Matteo Renzi | il Pd lo pugnala a casa sua | trombato dalla Festa dell' Unità a Rignano

Il figlio di Matteo Renzi approda in un club di Serie A : è stato tesserato dall'Udinese : Il figlio dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi è entrato a far parte della rosa della rappresentativa Primavera dell’Udinese. Il giovane Francesco, nato nel 2001, è stato tesserato dal club friuliano dopo aver convinto i responsabili del staff tecnico del sodalizio bianconero. Il primogenito dell’ex segretario del Partito Democratico [VIDEO] ha trascorso alcune settimane di prova presso il centro sportivo agli ordini del ...

Matteo Renzi un fiume in piena contro Luigi Di Maio : “Squallido bugiardo!” : L’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio Continuano le polemiche politiche dopo il crollo del ponte Morandi di Genova e ancora una volta i protagonisti sono Luigi Di Maio e Matteo Renzi. L’ex Presidente del Consiglio utilizza la sua eNews per attaccare duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che a suo dire avrebbe mentito ...

Firenze - documentario di Matteo Renzi/ Roberto Benigni non sarà nel cast : spuntano nuovi aggiornamenti : Florence, documentario di Matteo Renzi in prima serata? Ultime notizie, la richiesta di Mediaset e il parere dell'ex premier: ecco le parole di Lucio Presta(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:40:00 GMT)

Matteo Renzi : “Luigi Di Maio è uno squallido bugiardo” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente l'attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: "Di Maio è un bugiardo. Mi spiace dirlo, perché è un ministro, ma siamo davanti a uno squallido bugiardo". E rilancia le accuse a Salvini sulle concessioni di Autostrade per l'Italia.Continua a leggere

Matteo Renzi si dà alla tv : al via il docufilm su Firenze : Domenica scorsa Matteo Renzi ha iniziato le riprese del suo film documentario su Firenze realizzato con il produttore Lucio Presta. L'ex premier è andato nella chiesa di Santa Croce, al Ponte Vecchio e poi girera' a Palazzo Medici Ricciardi, dove è iniziata la sua carriera politica come presidente della Provincia di Firenze. Il film dovrebbe continuare nei posti più caratteristici della citta' come il Duomo, la Galleria dell’Accademia, Palazzo ...

Silvio Berlusconi e Matteo Renzi fonderanno Viva l’Italia : Silvio Berlusconi e Matteo Renzi fonderanno Viva l’Italia Silvio Berlusconi con Matteo Renzi? Lo avreste mai immaginato? Potrebbero allearsi per… L'articolo Silvio Berlusconi e Matteo Renzi fonderanno Viva l’Italia proviene da Essere-Informati.it.

Le prime foto di Matteo Renzi da conduttore TV : al via le riprese del suo docufilm su Firenze : "Raccontare la storia di Firenze, la sua bellezza, i suoi valori. Un'emozione infinita, un sogno che coltivo da anni. Perché dentro Firenze non c'è il passato: c'è il futuro #magia", ecco le parole usate da Matteo Renzi su Twitter a corredo di alcune immagini del docufilm su Firenze in cui lui veste i panni di guida d'eccezione.Raccontare la storia di Firenze, la sua bellezza, i suoi valori. Un'emozione infinita, un sogno ...

