Matt Bomer in Will & Grace 10 | da American Horror Story a nuovo interesse di Will?

optimaitalia

: Insomma, se non si era capito questa stagione di #WillAndGrace sarà il top dei top ?? - laserialist : Insomma, se non si era capito questa stagione di #WillAndGrace sarà il top dei top ?? - comingsoonit : Colpo grosso per Will Truman: nella nuova stagione di #WillAndGrace uscirà con quel figo di Matt Bomer. Al link i p… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Si aggiunge un altro grande nome nella decima stagione della sit-com: arrivain10. Secondo TV Line, la star divestirà i panni di un anchorman della televisione, descritto come un uomo persuasivo e sicuro di sé che inizia a frequentareTruman.è noto per aver interpretato il genio della truffa Neal Caffrey in tutte le sei stagioni di White Collar. Successivamente è entrato nel cast della quinta stagione della serie antologicanel ruolo di Donovan accanto a Lady Gaga.La decima stagione diAdler, la seconda del revival, continua ad ampliarsi con tante guest stars.in10 raggiunge David Schwimmer, il Ross Geller di Friends, che interpreterà ilamore die sarà presente in cinque episodi. Nello stesso episodio didovrebbero apparire anche ...