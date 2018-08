Martina | segretario Pd | Torniamo tra la gente

Pd - Boschi : “Serve un congresso - Martina guida il partito perché era vicesegretario” : Maurizio Martina “guida il partito perché era il vicesegretario” in quel momento, quando “l’assemblea ha fatto una scelta”. Maria Elena Boschi torna a parlare, ora da semplice parlamentare, e se gli attacchi sono tutti per Matteo Salvini e il governo M5s-Lega, le sue frasi non rasserenano l’ambiente interno al partito democratico. “Noi un congresso lo dobbiamo fare sul serio”, dice Boschi nella sua ...

Martina calciatore a Scampia - il segretario Pd scende in campo : Maurizio Martina calciatore per un giorno. Appare in una veste decisamente diversa il segretario reggente del Pd impegnato a rincorrere un pallone e fare cross con i ragazzi dell'Arci Scampia, prima ...

Il segretario PD Martina : 'Organizzare una grande mobilitazione contro il razzismo' : Per dar risposta ai recenti e numerosi casi di aggressioni nei confronti di immigrati, il Partito Democratico intende organizzare una grande mobilitazione per far fronte al razzismo crescente: ''Questa spirale razzista va riconosciuta e combattuta'' ha detto il segretario Maurizio Martina. Inoltre è stata fatta formale richiesta al governo affinchè risponda in Parlamento sulla situazione e sugli eventuali modi di affrontarla. PD: 'Episodi ...

Missione Nord per Martina : il segretario riparte da Brescia : Missione Nord. Dove monta lo scontento degli imprenditori contro le misure del decreto dignità e dove è diffuso lo smarrimento per l'incerto futuro di opere come la Tav e il Terzo Valico su cui il governo gialloverde non ha ancora parlato chiaro. Maurizio Martina intensifica i suoi appuntamenti nelle regioni settentrionali convinto che lì possa aprirsi uno spazio politico per il Pd.In serata a Brescia alla festa provinciale ...

Martina : 'Non sono segretario a tempo determinato; battere Renzi a Primarie? Mai dire mai' : In occasione della puntata di In Onda su La7 di questo lunedì 16 luglio è intervenuto come ospite Maurizio Martina, segretario nazionale del Pd, il quale si è soffermato su diversi aspetti di attualita' Politica, sia interni al proprio partito, sia relativi alle scelte governative delle ultime settimane. Vediamo meglio quello che ha detto. Martina: 'Non escludo candidatura alle Primarie; non sono segretario a tempo determinato; battere Renzi? ...

Il segretario Pd Maurizio Martina incontra il premier spagnolo Pedro Sanchez : “Lanciamo una nuova sinistra europea per battere i nazionalismi” : Il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, è volato a Madrid per incontrare il leader del Psoe e premier spagnolo Pedro Sanchez per discutere della creazione di una nuova sinistra democratica europea in vista delle prossime elezioni europee del 2019. L'obiettivo della nuova formazione politica sarà soprattutto il contrasto all'avanzata dei populismi e dei nazionalismi.Continua a leggere

Pd : Martina e Sala contro Renzi. Segretario Dem : 'Ingiusto su Gentiloni'. Sindaco : 'Non è più la guida giusta' : Immigrazione, economia, Europa e molto altro. Se qualcuno vuole confrontarsi su tutto, anche #vitalizi o #voucher , ci siamo. Da noi nessuna polemica, solo politica: basta ascoltare #buonadomenica ...

L'Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito. Renzi attacca il M5s - Zingaretti lo critica : 'non ascolta' : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Renzi ai cinquestelle 'sono la vecchia destra ed hanno trasformato la politica in una rissa'. Zingaretti: 'non ascolta mai, per un leader è un grandissimo limite' -

Assemblea Pd - Martina nuovo segretario. Lite Renzi-Zingaretti : I dem trovano l'intesa: armistizio fra le correnti. L'ex segretario: "Non si può ripartire da un simil Pds o una simil Unione". Il governatore del Lazio: "Matteo non ascolta mai, un difetto enorme per ...

