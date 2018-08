Sergio Marchionne sepolto in Canada nel cimitero di Vaughan : Sergio Marchionne è stato sepolto in Canada al cimitero cattolico di Vaughan , nella municipalità di York, a nord est di Toronto. L'ex amministratore delegato di Fca è stato tumulato nella tomba di ...

Marchionne sepolto a Vaugan in Canada : ANSA, - ROMA, 24 AGO - Sergio Marchionne è stato sepolto in Canada al cimitero cattolico di Vaughan, nella municipalità di York, a nord est di Toronto. L'ex amministratore delegato di Fca è stato ...

Marchionne sepolto in Canada - a Vaughan : Sergio Marchionne è stato sepolto in Canada al cimitero cattolico di Vaughan , nella municipalità di York, a nord est di Toronto. L'ex ad della Fca è stato tumulato nella tomba di famiglia dove si trovano il padre, Concezio, la madre, Maria Zuccon e la sorella, Luciana Marchionne . Il manager italo canadese sarebbe stato cremato.

“Ecco dove è stato sepolto”. Marchionne - il mistero e la soffiata clamorosa : A oltre due settimane dalla sua scomparsa improvvisa, mentre ancora sul suo caso aleggiava il mistero , è venuta fuori la verità sulle ragioni che hanno portato alla morte di Sergio Marchionne . A fare luce su quanto avvenuto è Paolo Madron che ha spiegato le cause della morte di Marchionne su Lettera43. Pare che il motivo per cui Marchionne era stato operato era un sarcoma alla spalla. Si tratta di una patologia che attacca l’1% dei ...

Sergio Marchionne - la voce sul luogo in cui sarà sepolto : gli indizi che portano in Abruzzo : Stando alle ultime volontà lasciate da Sergio Marchionne , non ci saranno funerali pubblici per l'ex Ceo di Fca, morto il 25 luglio nell' ospedale di Zurigo dopo le complicazioni per un'operazione ...