Maradona denunciato dalla ex moglie | ' Umiliata e insultata per anni' E chiede 1 5

Maradona denunciato dall'ex moglie : "Insultata e umiliata per anni" : Nuova tegola giudiziaria per Diego Armando Maradona. Il campione argentino è stato denunciato dall'ex moglie, Claudia Villafañe, che adesso chiede un risarcimento di un milione e mezzo di dollari. Il motivo lo ha spiegato l'avvocato della donna, Fernando Burlando. "Riteniamo che il danno sia notevole. Le ha detto 'ladrona', 'pessima madre' e l'ha denigrata come donna". Il Pibe de oro è stato quindi denunciato "per i danni e i pregiudizi ...