Manuela Bailo | sangue in bagno e cantina | si cerca un coltello

Manuela Bailo è stata accoltellata alla gola : 'Pasini sapeva già dove nascondere il corpo' : È stata accoltellata Manuela Bailo, la 35enne bresciana uccisa dal suo amante Fabrizio Pasini. 'La morte di Manuela è avvenuta attraverso un'arma da taglio che ha comportato la recisione della ...

Manuela Bailo - l'amante : "Litigio per un tatuaggio"/ Ultime notizie omicidio - dubbi sulla versione di Pasini : Manuela Bailo, l'amante: "Litigio per un tatuaggio" Ultime notizie sull'omicidio della 35enne, dubbi sulla versione di Pasini, i primi risultati dell'autopsia(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:34:00 GMT)

Manuela Bailo - l'amante dal carcere : 'Abbiamo litigato per un tatuaggio' : 'Non volevo ucciderla, l'ho spinta ed è caduta dalle scale', ripete dal carcere Fabrizio Pasini , l'uomo che ha confessato l'omicidio della donna che per due anni è stata la sua amante. L'autopsia sul ...

Manuela Bailo morta per soffocamento secondo l'autopsia : Manuela Bailo è morta per soffocamento. È quanto evidenziato dall'autopsia, la quale ha rilevato una frattura composta al cranio che però non avrebbe determinato il decesso. Non è chiaro se il ...

“Atroci sofferenze”. Manuela Bailo - emergono nuovi dettagli choc sulla morte. È stata abbandonata così : Il mistero si infittisce. La rabbia aumenta a dismisura nei confronti di Fabrizio Pasini, 48enne che due giorni fa ha confessato l’omicidio di Manuela Bailo, sindacalista bresciana della UIL di 35 anni. Il reo confesso è stato interrogato più volte, nelle ultime ore, dal magistrato titolare delle indagini alla presenza del difensore d’ufficio. Al termine del primo interrogatorio, avvenuto nella notte di lunedì 20 agosto, ...

L'ex amante di Manuela Bailo : "Abbiamo litigato per un tatuaggio - non volevo ucciderla" : Nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo in carcere Fabrizio Pasini ribadisce la sua versione sull'omicidio della sua ex amante Manuela Bailo, 35 anni, morta lo scorso 28 luglio: "L'ho spinta ed è caduta dalle scale, non volevo ucciderla", dice il 48enne sindacalista Uil, che in precedenza aveva già ammesso le sue responsabilità.Ma stando all'autopsia sul corpo di Manuela Bailo, la frattura composta al cranio ...

L'omicidio di Manuela Bailo - l'autopsia rivela : "La morte è avvenuta per soffocamento" : Da stabilire se sia stata strangolata o abbia avuto un'emorragia interna. L'amante in carcere ribadisce la sua versione: "Abbiamo litigato per un tatuaggio"

Manuela Bailo - uccisa e poi sepolta : l'atroce verità che emerge dall'autopsia : La 35enne bresciana di Nave uccisa dall'amante e poi sepolta ad Azzanello. Frattura al cranio, ma sarebbe morta per soffocamento

