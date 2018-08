“Mancherai!” Ancora sangue sulle strade italiane Stefania Mollica muore a 26 anni

caffeinamagazine

: mi tocca passarci ancora... mi mancherai tanto mia luce! - jkstouch : mi tocca passarci ancora... mi mancherai tanto mia luce! - FGiase : @ClaMarchisio8 Mi mancherai. Mi commuove molto il tuo saluto, più di quello di Buffon e Del Piero, abbastanza attes… - SilviaPrato1 : @ClaMarchisio8 Non riesco ancora a crederci......mi manchi....ci mancherai!!! Tantissimo!!! In bocca al lupo per il… -

(Di venerdì 24 agosto 2018)lungo le. Scontri frontali, perdita di controllo della propria vettura, carambole impazzite: un susseguirsi di drammi stanno sconvolgendo la quotidianità di questo mese di agosto. Da Nord a Sud, non c’è giorno in cui, purtroppo, non si faccia menzione di drammatici impatti mortali. Come quello avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 23 agosto, a Parma: in terra emiliana è deceduta prematuramente, giovane ventiseienne con tanti sogni in tascada realizzare. L’impatto che non le ha lasciato scampo si è consumato in via Europa a Parma. Lungo il cavalcavia, a fianco del casello autostradale, un’auto ha invaso la carreggiata opposta; nell’impatto frontale ha perso la vita, una ragazza di 26che viaggiava a bordo di una Fiat Panda. Sull’altro veicolo, una Fiat Stilo, si trovava una donna ...