Maltempo Taranto | nubifragio a Grottaglie | salvati diversi automobilisti

(Di venerdì 24 agosto 2018) Grazie all’intervento degli agenti del commissariato di polizia, non solo un bambino, intrappolato in una automobile a causa delabbattutosi ieri pomeriggio su, in provincia di, ma anche, sono stati tratti in salvo. Numerose le richieste di soccorso giunte al 113 per segnalare la presenza di vetture sommerse dall’acqua, con i passeggeri a bordo, soprattutto in zona Campitelli ed in via Garcia Lorca, direzione Martina Franca. I poliziotti hanno tratto in salvo una famiglia rimasta bloccata su un’auto sommersa dall’acqua fino ai finestrini: sui sedili posteriori, ancorato sul seggiolino, era seduto un bambino di circa 4 anni. Uno dei poliziotti ha preso in braccio il piccolo e lo ha portato sull’auto di servizio e tranquillizzato. Subito dopo sono stati messi in salvo anche i giovani genitori poi ...