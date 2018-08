Maltempo | la protezione civile ha diramato l' allerta meteo per le prossime ore

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo avviso della protezione civile per il Maltempo delle prossime ore : “vite umane a rischio - massima attenzione” : Allerta Meteo – Continuano gli effetti della perturbazione atlantica che dalle prossime ore e per tutto il fine settimana interesserà gran parte del nord Italia con temporali anche di forte intensità, in particolare sui settori centro-orientali, per poi estendersi anche alle regioni centrali del versante adriatico. Al sud insiste ancora un’area depressionaria che sta provocando forte maltempo proprio in queste ore. Sulla base delle ...

Ciclone di Ferragosto - nuova allerta meteo della Protezione Civile per il 15 Agosto : Maltempo in gran parte d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – La perturbazione atlantica presente sull’Italia causerà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro e al meridione con rovesci e temporali localmente forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore ...

Allerta meteo della Protezione Civile : Maltempo in arrivo per una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Un’area depressionaria di origine atlantica, in arrivo dalla Francia, determinerà oggi un peggioramento sulle regioni nord-occidentali italiane, con rovesci e temporali sparsi. Domani gli effetti si estenderanno anche alle regioni nord-orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per i temporali e il Maltempo in arrivo dalla Francia : Allerta Meteo – Continuano fenomeni di diffusa instabilità sulle regioni settentrionali del nostro Paese provocati dalle correnti di aria moderatamente più fresca provenienti dalla Francia, dalla giornata di domani i temporali diventeranno ancora più frequenti a partire dal nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta meteo della Protezione Civile : ancora Maltempo a Nord – Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Continuano gli effetti provocati dalle correnti di aria fresca provenienti dalla Francia con fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse ...

Allerta meteo della Protezione civile - ancora Maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

Ancora Maltempo in Toscana : allerta gialla della protezione Civile : La protezione Civile della Toscana ha prorogato fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 23 luglio, l'allerta meteo gialla. Ancora piogge e temporali.

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo in arrivo al Centro/Sud : criticità gialla in 10 Regioni : Allerta Meteo – L’espansione verso sud-est della saccatura di origine atlantica presente sull’Italia, determinerà una temporanea intrusione nei bassi strati di aria più fredda dall’Europa centrale, con conseguente innesco di fenomeni temporaleschi sui settori adriatici, oltre ad un’intensificazione della ventilazione associata ad un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Maltempo - tempo instabile su tutto il Nord : Protezione civile dirama allerta : Maltempo, tempo instabile su tutto il Nord: Protezione civile dirama allerta Maltempo, tempo instabile su tutto il Nord: Protezione civile dirama allerta Continua a leggere L'articolo Maltempo, tempo instabile su tutto il Nord: Protezione civile dirama allerta proviene da NewsGo.

Maltempo Lombardia : Protezione Civile attiva - in corso la conta dei danni : “I temporali che questa mattina hanno interessato diverse provincie della Lombardia sono cessati ovunque verso le ore 12.30, mentre nei comuni mantovani interessati dalla tromba d’aria, che ha causato danni e allagamenti (in particolare a Castel d’Ario, Castelberforte, Porto Mantovano, Volta Mantovana, Carbonara Po, Marmirolo e Guidizzolo) si sta lavorando, anche grazie anche all’intervento della Protezione Civile e al ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo delle prossime ore : criticità gialla e arancione su molte Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, sta attraversando velocemente l’intera penisola da nord-ovest verso sud-est, dando luogo a precipitazioni temporalesche anche intense, con un rinforzo della ventilazione occidentale e un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo in arrivo al Centro/Nord : “piogge e temporali” : Allerta Meteo – Una rapida ma intensa depressione in arrivo dall’Europa occidentale tenderà nelle prossime ore a raggiungere le regioni Centro-settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni temporalesche, anche intense, dapprima al Nord e poi in estensione, domani pomeriggio, al Centro, con rinforzo dei venti occidentali e un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...