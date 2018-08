Maltempo in Valtellina | riapre strada dopo frana

Maltempo : frana su una strada in Valtellina per forti piogge : Nuova frana nel pomeriggio di oggi sulla strada del passo del Gallo, in Valtellina, dopo quella di alcune settimane fa che aveva interrotto la viabilità, pur non isolando Livigno (Sondrio). All’origine della frana il violento temporale che si è abbattuto sulla zona dell’alta Valtellina. Nessuna auto in transito è stata investita dai detriti, stando alle prime notizie. Sul posto stanno ora operando squadre dei Vigili del fuoco e ...

Maltempo - frane in Valtellina : conta dei danni dopo la paura : “Sono stati attimi di vera paura. All’improvviso ci siamo trovati, noi 6 adulti con due bambini, con la fattoria in mezzo a due frane. La bomba d’acqua ha distrutto la recinzione in legno degli animali, la vasca per la raccolta dell’acqua per l’abbeveratoio delle mucche ed e’ saltata la corrente che serve a fare funzionare le mungitrici“. E’ il racconto di Mario Clementi, titolare ...

Maltempo e frane in Valtellina : recuperati escursionisti rimasti bloccati - evacuazioni : Forti temporali si sono registrati nella notte in Valtellina: situazione critica nel territorio di Livigno (Sondrio), dove i Vigili del fuoco volontari del paese, con i colleghi del distaccamento di Valdisotto, hanno recuperato 19 escursionisti rimasti bloccati per una frana al rifugio Fopel. I turisti sono stati accompagnati a valle e portati in salvo per mezzo di canotti sulla sponda opposta del lago del Gallo, bypassando il punto in cui la ...