Maltempo | il Sindaco di Palermo | “Su rischio idrogeologico esautorati da 3 anni”

meteoweb.eu

: Sindaco Ciro D'Alò su maltempo a Grottaglie: Stiamo effettuando ricognizioni dei danni - lillidamicis : Sindaco Ciro D'Alò su maltempo a Grottaglie: Stiamo effettuando ricognizioni dei danni - Grottaglie : Maltempo a Grottaglie: Sindaco: 'in atto la ricognizione dei danni' - - ilSitodiSicilia : Maltempo nell'Agrigentino, l'appello del sindaco di Canicattì: 'Evitare di uscire di casa' | il Sito di Sicilia -

(Di venerdì 24 agosto 2018) “Ormai da tre anni il Comune diè stato esautorato del tutto dei compiti che riguardano gli interventi e le opere per la mitigazione dele per gli interventi di trattamento delle acque. Vi è, infatti, un commissario nazionale per la realizzazione delle opere legate al sistema fognario, con il quale stiamo attivamente lavorando in sinergia, e un sub commissario regionale per la realizzazione delle opere legate alla gestione delle acque meteoriche e al”. Lo dice ildi, Leoluca Orlando, a proposito dei disagi e degli allagamenti che si sono registrati in alcune zone della città. “Solo per citare un caso – aggiunge -, ricordo che da oltre 2 anni il Comune attende che il commissario regionale Maurizio Croce trasferisca le somme per i lavori del cosiddetto ‘Ferro di Cavallo’ già appaltati ...