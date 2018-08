Maltempo | fulmine tra i bagnanti in Salento | 4 feriti

Maltempo - grande paura a Olbia : fulmine sulla pista - dipendente scaraventata a terra : Tragedia sfiorata all’aeroporto di Olbia introno alle 17,45. Un nubifragio si è abbattuto sullo scalo gallurese. Mentre una dipendente assisteva alle operazioni di assistenza ad un aereo, secondo le prime frammentarie notizie, è caduto un fulmine sulla pista e la donna è stata scaraventata lontano dall’onda d’urto. Ha perso conoscenza ed è stata portata d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Non è in ...

Toscana - Maltempo su FI-PI-LI : fulmine abbatte cartello/ Video - l'esperto : "Impossibile prevedere i fulmini" : maltempo, fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno: ultime notizie in Toscana, temporali funestano la superstrada, tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 00:19:00 GMT)

TOSCANA - Maltempo SU FI-PI-LI : FULMINE ABBATTE CARTELLO/ Video - incendi nei boschi sul Monte Serra : MALTEMPO, FULMINE ABBATTE CARTELLO sulla Firenze-Pisa-Livorno: ultime notizie in TOSCANA, temporali funestano la superstrada, tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:22:00 GMT)

Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno/ Ultime notizie temporali : Maltempo funesta la superstrada : maltempo, Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno: Ultime notizie in Toscana, temporali funestano la superstrada, tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:56:00 GMT)

Maltempo Toscana : fulmine innesca incendio in bosco tra Pisa e Lucca : incendio boschivo innescato da un fulmine oggi tra Pisa e Lucca: il rogo è divampato sopra la galleria stradale di comunicazione tra le due province nel comune di San Giuliano Terme (Pisa). Sul posto i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero della Regione Toscana. L'articolo Maltempo Toscana: fulmine innesca incendio in bosco tra Pisa e Lucca sembra ...

Maltempo - violenti nubifragi nel Sannio : un fulmine colpisce una casa [VIDEO] : Ancora Maltempo e nubifragi sul Sannio. A Melizzano un fulmine si è abbattuto su una casa generando un incendio domato dai vigili del fuoco. A causa della forte pioggia disagi si sono registrati alla circolazione stradale e, in particolare, lungo la Statale Appia, all’altezza di Tufara Valle. Maltempo, violenti nubifragi nel Sannio [VIDEO] L'articolo Maltempo, violenti nubifragi nel Sannio: un fulmine colpisce una casa [VIDEO] sembra ...

Maltempo Siena : fulmine colpisce campanile di San Biagio a Montepulciano : Un fulmine ha colpito il campanile della Chiesa di San Biagio a Montepulciano, durante un temporale che si è abbattuto sulla zona nella serata di ieri: i Vigili del Fuoco del Comando di Siena stanno effettuando da questa mattina una verifica di stabilità sulla struttura. L'articolo Maltempo Siena: fulmine colpisce campanile di San Biagio a Montepulciano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Perugia : fulmine danneggia ciminiera dell’antica “roteria” : Si è svolto questa mattina a Piegaro, nel Perugino, il sopralluogo dell’amministrazione comunale e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria per la verifica dei danni provocati dal violento temporale di ieri pomeriggio sulla ciminiera dell’antica “roteria”. Sul posto il sindaco Roberto Ferricelli e alcuni tecnici comunali: Per la Soprintendenza era presente Gilda Giancipoli. Il fulmine che ...

Maltempo Sicilia : fulmine innesca incendio - danneggiato casolare nel Palermitano : Un incendio è divampato questa mattina in un’abitazione rurale a Petralia Sottana, in provincia di Palermo, precisamente in località Cirauli: le fiamme, probabilmente originate da un fulmine, hanno distrutto un deposito per gli attrezzi e una cucina esterna. Il calore generato dal rogo ha causato anche l’esplosione di una bombola di gas: danneggiati il portone d’ingresso e una finestra del casolare. Sul posto i carabinieri e i ...

Maltempo Sicilia : fulmine colpisce antenna e fa esplodere il televisore : Maltempo nella notte in Sicilia: nella borgata collinare Quattropani di Lipari, un fulmine ha colpito un’antenna nella villa dell’imprenditore Peppe Casella, provocando l’esplosione del televisore. Casella si trovava in casa con la famiglia: tanta paura, ma nessuno è rimasto ferito. L'articolo Maltempo Sicilia: fulmine colpisce antenna e fa esplodere il televisore sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - orrore in Calabria : fulmine provoca strage di mucche [VIDEO SHOCK] : Il Maltempo dei giorni scorsi, con i forti temporali che hanno colpito l’Appennino meridionale, ha provocato una strage di mucche in Sila. Precisamente nel territorio di Spineto, frazione del comune di Aprigliano, in provincia di Cosenza, a pochi chilometri dal lago Ampollino, un fulmine ha colpito un albero e ucciso 7 esemplari di bovini. Il Maltempo prosegue anche in queste ore e continuerà per tutta la settimana entrante con ulteriori ...

Maltempo - fulmine nell’aeroporto di Cagliari : voli dirottati : Disagi nei collegamenti aerei all’aeroporto di Cagliari a causa di un’improvvisa ondata di Maltempo. voli in ritardo o dirottati sugli aeroporti di Alghero, Trapani, Palermo e Catania. In particolare in serata un forte nubifragio, con una raffica di fulmini, si e’ abbattuta sul Cagliaritano. Un fulmine ha anche colpito la pista 32 orientata a nord, provocando una microlesione sull’asfalto. L’aeroporto è regolarmente ...

Maltempo Sulmona : un fulmine spezza un albero in piazza : Paura a Sulmona per un grosso albero spezzato in due da un fulmine e caduto su strada e marciapiede in pieno centro. E’ accaduto nel primo pomeriggio, durante un forte temporale, in piazza Capograssi. L’albero adornava l’aiuola dedicata al giurista peligno Giuseppe Capograssi. Nessun danno a persone e cose, ma in tanti hanno telefonato ai Vigili del fuoco per segnalare l’accaduto e altre situazioni di pericolo collegate ...

Maltempo Molise : fulmine danneggia tetto di una casa a Montenero di Bisaccia : Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in Basso Molise a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito la zona nelle scorse ore: un fulmine ha danneggiato un’abitazione a Montenero di Bisaccia (Campobasso), numerosi gli scantinati allagati. I pompieri di Termoli e del Distaccamento di Santa Croce di Magliano (Campobasso) sono intervenuti in diversi scantinati di Portocannone (Campobasso). L'articolo Maltempo Molise: fulmine ...