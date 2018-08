Maltempo | fulmine sulla spiaggia nel Salento | migliorano le condizioni dei feriti

Maltempo - fulmine su una spiaggia in Salento : grave tredicenne : E’ un ragazzino senegalese di 13 anni il più grave dei feriti rimasti folgorati da un fulmine abbattutosi nel primo pomeriggio di oggi su un tratto di spiaggia libera di Porto Cesareo, nel Salento, tra i lidi “Tabu'” e le “Dune”. Il giovane è stato trasportato in codice rosso da un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è giunto intubato e privo di coscienza per poi ...

Maltempo - fulmine tra bagnanti in Salento : 4 feriti - grave 13enne : Un fulmine è caduto tra i bagnanti su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando quattro feriti: tra questi un ragazzino di 13 anni, che giocava vicino alla battigia, ...

Maltempo - fulmine tra i bagnanti in Salento : 4 feriti : Erano in spiaggia quando all’improvviso un fulmine li ha colpiti. È di quattro feriti il bilancio di quanto accaduto oggi su una spiaggia del Salento. Il più grave è un ragazzino di 13 anni che si trovava a riva: ora e’ in ospedale a Lecce. Gli altri tre, soccorsi dal personale medico del 118, non sono gravi. L'articolo Maltempo, fulmine tra i bagnanti in Salento: 4 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - grande paura a Olbia : fulmine sulla pista - dipendente scaraventata a terra : Tragedia sfiorata all’aeroporto di Olbia introno alle 17,45. Un nubifragio si è abbattuto sullo scalo gallurese. Mentre una dipendente assisteva alle operazioni di assistenza ad un aereo, secondo le prime frammentarie notizie, è caduto un fulmine sulla pista e la donna è stata scaraventata lontano dall’onda d’urto. Ha perso conoscenza ed è stata portata d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Non è in ...

Toscana - Maltempo su FI-PI-LI : fulmine abbatte cartello/ Video - l'esperto : "Impossibile prevedere i fulmini" : maltempo, fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno: ultime notizie in Toscana, temporali funestano la superstrada, tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 00:19:00 GMT)

TOSCANA - Maltempo SU FI-PI-LI : FULMINE ABBATTE CARTELLO/ Video - incendi nei boschi sul Monte Serra : MALTEMPO, FULMINE ABBATTE CARTELLO sulla Firenze-Pisa-Livorno: ultime notizie in TOSCANA, temporali funestano la superstrada, tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:22:00 GMT)

Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno/ Ultime notizie temporali : Maltempo funesta la superstrada : maltempo, Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno: Ultime notizie in Toscana, temporali funestano la superstrada, tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:56:00 GMT)

Maltempo Toscana : fulmine innesca incendio in bosco tra Pisa e Lucca : incendio boschivo innescato da un fulmine oggi tra Pisa e Lucca: il rogo è divampato sopra la galleria stradale di comunicazione tra le due province nel comune di San Giuliano Terme (Pisa). Sul posto i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero della Regione Toscana. L'articolo Maltempo Toscana: fulmine innesca incendio in bosco tra Pisa e Lucca sembra ...

Maltempo - violenti nubifragi nel Sannio : un fulmine colpisce una casa [VIDEO] : Ancora Maltempo e nubifragi sul Sannio. A Melizzano un fulmine si è abbattuto su una casa generando un incendio domato dai vigili del fuoco. A causa della forte pioggia disagi si sono registrati alla circolazione stradale e, in particolare, lungo la Statale Appia, all’altezza di Tufara Valle. Maltempo, violenti nubifragi nel Sannio [VIDEO] L'articolo Maltempo, violenti nubifragi nel Sannio: un fulmine colpisce una casa [VIDEO] sembra ...

Maltempo Siena : fulmine colpisce campanile di San Biagio a Montepulciano : Un fulmine ha colpito il campanile della Chiesa di San Biagio a Montepulciano, durante un temporale che si è abbattuto sulla zona nella serata di ieri: i Vigili del Fuoco del Comando di Siena stanno effettuando da questa mattina una verifica di stabilità sulla struttura. L'articolo Maltempo Siena: fulmine colpisce campanile di San Biagio a Montepulciano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Perugia : fulmine danneggia ciminiera dell’antica “roteria” : Si è svolto questa mattina a Piegaro, nel Perugino, il sopralluogo dell’amministrazione comunale e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria per la verifica dei danni provocati dal violento temporale di ieri pomeriggio sulla ciminiera dell’antica “roteria”. Sul posto il sindaco Roberto Ferricelli e alcuni tecnici comunali: Per la Soprintendenza era presente Gilda Giancipoli. Il fulmine che ...

Maltempo Sicilia : fulmine innesca incendio - danneggiato casolare nel Palermitano : Un incendio è divampato questa mattina in un’abitazione rurale a Petralia Sottana, in provincia di Palermo, precisamente in località Cirauli: le fiamme, probabilmente originate da un fulmine, hanno distrutto un deposito per gli attrezzi e una cucina esterna. Il calore generato dal rogo ha causato anche l’esplosione di una bombola di gas: danneggiati il portone d’ingresso e una finestra del casolare. Sul posto i carabinieri e i ...

Maltempo Sicilia : fulmine colpisce antenna e fa esplodere il televisore : Maltempo nella notte in Sicilia: nella borgata collinare Quattropani di Lipari, un fulmine ha colpito un’antenna nella villa dell’imprenditore Peppe Casella, provocando l’esplosione del televisore. Casella si trovava in casa con la famiglia: tanta paura, ma nessuno è rimasto ferito. L'articolo Maltempo Sicilia: fulmine colpisce antenna e fa esplodere il televisore sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - orrore in Calabria : fulmine provoca strage di mucche [VIDEO SHOCK] : Il Maltempo dei giorni scorsi, con i forti temporali che hanno colpito l’Appennino meridionale, ha provocato una strage di mucche in Sila. Precisamente nel territorio di Spineto, frazione del comune di Aprigliano, in provincia di Cosenza, a pochi chilometri dal lago Ampollino, un fulmine ha colpito un albero e ucciso 7 esemplari di bovini. Il Maltempo prosegue anche in queste ore e continuerà per tutta la settimana entrante con ulteriori ...