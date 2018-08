Maltempo Friuli Venezia Giulia | la Regione dichiara lo stato di preallarme

Maltempo e allagamenti in Friuli : numerosi interventi dei Vigili del fuoco : A causa del Maltempo i Vigili del fuoco del comando provinciale di Udine sono impegnati in oltre una trentina di interventi: situazione critica a Pradamano (Udine) dove si sono registrati numerosi allagamenti in diverse abitazioni e in due sottopassi. Richieste di soccorso sono arrivate anche da Manzano, Codroipo e Lignano Sabbiadoro, anche per danni causati dal vento. L'articolo Maltempo e allagamenti in Friuli: numerosi interventi dei Vigili ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : prorogato lo stato di emergenza : È stata prorogato lo stato di emergenza “in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici” il giorno 10 agosto 2017 nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. L'articolo Maltempo Friuli Venezia Giulia: prorogato lo stato di emergenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Friuli : escursionista disperso in montagna - trovato in nottata : Ritrovato nella notte un escursionista che si era smarrito ieri in Friuli, nel gruppo del Pramaggiore-Monte Rua tra i comuni di Claut e Forni di Sopra, in seguito a un violento temporale che gli ha fatto perdere l’orientamento: a trovarlo, riporta il Soccorso Alpino FVG, è stato il gestore di un rifugio della zona. L’uomo era partito ieri mattina dalla Val Settimana dal Rifugio Pussa, nel comune di Claut, per una lunga escursione e ...

Nubifragio e tromba d'aria in Veneto/ Ultime notizie video - alberi caduti e allagamenti - Maltempo in Friuli : Nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate, situazione drammatica nella serata di ieri tra Dolo, Mira e la zona del Miranese. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 08:36:00 GMT)