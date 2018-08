Maltempo | frana nel reggino | Anas chiude SS18 a Bagnara

Maltempo Calabria - frana nel Reggino : Anas chiude strada : A causa di una frana provocata dalle avverse condizioni meteo è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, in località Bagnara Calabra (km 506,300), in provincia di Reggio Calabria. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine, per la gestione del traffico e per rispristinare la regolare circolazione. L'articolo ...

Maltempo : la strada sul passo Stalle ancora chiusa dopo la frana : Rimane chiusa per frana la strada provinciale passo Stalle, in Alto Adige. La grande frana si era staccata ieri pomeriggio dal pendio sovrastante la strada provinciale che porta al confine con l’Austria. Una parte della strada e l’accesso all’adiacente tunnel dal lato italiano del passo, ovvero quello che parte da Anterselva, è chiusa al traffico, e la strada provinciale rimarra’ off limits sino almeno ...

Maltempo in Valtellina : riapre strada dopo frana : Riaperta al traffico la strada che porta al passo del Gallo e al confine con la Svizzera: era bloccata da una frana innescata da violenti temporali abbattutisi su Livigno (Sondrio) e gran parte dell’alta Valtellina. Gli operai hanno lavorato senza sosta per liberare la carreggiata dai detriti. L'articolo Maltempo in Valtellina: riapre strada dopo frana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : frana su una strada in Valtellina per forti piogge : Nuova frana nel pomeriggio di oggi sulla strada del passo del Gallo, in Valtellina, dopo quella di alcune settimane fa che aveva interrotto la viabilità, pur non isolando Livigno (Sondrio). All’origine della frana il violento temporale che si è abbattuto sulla zona dell’alta Valtellina. Nessuna auto in transito è stata investita dai detriti, stando alle prime notizie. Sul posto stanno ora operando squadre dei Vigili del fuoco e ...

Maltempo - Sicilia nella morsa della pioggia : nubifragio a Gangi - frana sulla Palermo Sciacca [VIDEO] : Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L’acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Una frana si è verificata ...

Maltempo - frana Val Ferret : via all’evacuazione di 200 persone : E’ iniziata l’evacuazione delle circa 200 persone bloccate nella notte in Val Ferret, nel territorio comunale di Courmayeur, a seguito della frana staccatasi ieri, lunedì 6 agosto. “Vengono portate in elicottero in località Planpincieux e da qui, con la navetta, al forum sport center di Dolonne”, dove da ieri già si trovano altre 25 persone, spiega il sindaco, Stefano Miserocchi. Circa in 100 hanno trascorso la notte al ...

Maltempo - violenti temporali sulle Alpi : disastro in Val Ferret per una frana su un campeggio - un morto. Chiusa la strada del traforo del Gran San Bernardo : Situazione complicata per via del Maltempo in Valle D’Aosta, dove si sono verificate diverse frane. In particolare il disastro in Val Ferret nel pomeriggio ha provocato almeno un morto dopo un violento nubifragio nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima, sorpresa dalla colata di fango e detriti mentre si trovava a bordo della propria auto che è stata trascinata via dalla corrente, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, ...

Maltempo - frana in val Ferret : evacuazione in corso : Forte Maltempo in Nord Ovest, dove una frana si è staccata in val Ferret, nella località Planpinceux, nel comune di Courmayeur, ed ha invaso la strada comunale. E’ in corso l’evacuazione preventiva di turisti e residenti che si trovano nella vallata, molto frequentata d’estate per le passeggiate. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e il corpo forestale; inoltre è intervenuto l’elicottero della protezione civile: ...

Maltempo - allarme frana : 300 evacuati in Vallecamonica : Paura nella notte a Rino di Sonico in Alta Vallecamonica, nel Bresciano, a causa di un allarme frana in seguito al Maltempo. Più di 300 persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni. Si tratta di una zona dove già nel 2012 di era verificata una frana che si staccò a quota 1400 metri per arrivare in paese, a 700 metri, isolando per alcuni giorni l’area. Dopo il sorvolo di un elicottero con a bordo geologi e tecnici questa mattina ...

