Maltempo | forti acquazzoni in Friuli | black out a Trieste

Maltempo Toscana : domani codice giallo per forti temporali : codice giallo per rischio di temporali forti su quasi tutta la regione per la giornata di domani, sabato 25 agosto. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale. Le uniche zone escluse sono quelle lungo la costa meridionale, dal Golfo di Follonica fino al confine laziale. Inoltre emesso anche un codice giallo per vento e mareggiate a partire dalle ore 18 fino alla mezzanotte sempre di domani, sabato 25 agosto. Le previsioni ...

Maltempo : frana su una strada in Valtellina per forti piogge : Nuova frana nel pomeriggio di oggi sulla strada del passo del Gallo, in Valtellina, dopo quella di alcune settimane fa che aveva interrotto la viabilità, pur non isolando Livigno (Sondrio). All’origine della frana il violento temporale che si è abbattuto sulla zona dell’alta Valtellina. Nessuna auto in transito è stata investita dai detriti, stando alle prime notizie. Sul posto stanno ora operando squadre dei Vigili del fuoco e ...

Maltempo - Corea del Sud e Giappone pronti a ricevere forti venti e alluvioni da 2 tifoni : ci sono già feriti e dispersi [MAPPE] : 1/12 tifoni Soulik e Cimaron ...

Ondata di Maltempo sull’Italia : temporali improvvisi e forti raffiche di vento - danni e disagi in varie regioni : Il maltempo ha investito oggi l’Italia, con temporali improvvisi e forti raffiche di vento che hanno causato disagi in varie regioni. A Catanzaro il vento ha causato numerosi danni nel quartiere Lido e in località Roccelletta. Divelti i tetti di alcune abitazioni e distrutti anche stabilimenti balneari le cui strutture a loro volta hanno danneggiato alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. A Roccelletta un albero è crollato su ...

Maltempo Calabria : forti raffiche di vento a Catanzaro - danni nella notte [GALLERY] : 1/6 ...

Maltempo - forti piogge in Sicilia : nubifragio a Modica [VIDEO] : Pioggia oggi in Sicilia, dove si è confermata l’allerta meteo della Protezione Civile. Il Maltempo ha interessato quasi tutta l’Isola, con temporali nel Palermitano e un nubifragio che ha interessato Modica. La pioggia intensa ha trasformato le strade in un piccolo fiume, diversi i disagi per la popolazione. Maltempo Sicilia, pioggia intensa a Modica [VIDEO] L'articolo Maltempo, forti piogge in ...

Maltempo : forti piogge e allagamenti a Livorno : Vigilia di Ferragosto di Maltempo in quel di Livorno, dove la forte pioggia ha causato qualche allagamento di sottopassi e strade stamani presto. E’ stato attivato il centro operativo comunale. La protezione civile provinciale spiega comunque che non si sono verificate situazioni di particolare criticità. In particolare, si spiega dal centro operativo comunale, Comune, si sono allagati i sottopassi stradali di via Firenze e di via ...

Maltempo in Umbria : forti temporali su gran parte della regione : forti temporali stanno colpendo gran parte dell’Umbria in queste ore: le precipitazioni, a tratti anche di forte intensità, stanno interessando la zona da Perugia a Terni e tutte le altre principali città della regione, soprattutto l’area tra Foligno, Spoleto e l’Orvietano. La fase clou del Maltempo è attesa tra la fine della mattinata e il primo pomeriggio. Temperature massime segnalate in sensibile diminuzione. L'articolo ...

Maltempo Francia - forti temporali a Sud : 1600 persone evacuate - 17mila abitazioni senza luce [FOTO e VIDEO] : 1/21 ...

Maltempo - Turchia : forti piogge nel nord - 66 case e 264 negozi devastati : Il Maltempo non da’ tregua al nord della Turchia, sul Mar Nero. Almeno 66 case e 264 negozi sono stati devastati nelle ultime ore nella provincia settentrionale di Ordu, dove 4 persone sono state ferite in seguito al crollo di altrettanti ponti dovuto alle forti piogge. Secondo il vice presidente turco Fuat Oktay, le piogge hanno danneggiato anche 60 veicoli. Mercoledi’, 165 lavoratori della locale fabbrica tessile erano stati ...

Maltempo : forti temporali e vento vicino Roma - alberi caduti e diversi interventi dei Vigili del Fuoco : alberi e rami caduti vicino Roma a causa dei forti temporali che nel pomeriggio hanno colpito soprattutto le zone di Tivoli, Nemi e Ciampino. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi, rami e pali caduti a causa del vento e della forte pioggia. Un grosso pino è crollato su via dei Laghi. Al momento non si registrano feriti. Su via Appia il traffico è fortemente rallentato in uscita a causa di allagamenti. Nell’arco di due ore i ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : Continuerà all’insegna dell’instabilità il mese di Agosto sull’Italia dopo il forte maltempo del primo weekend del mese in cui abbiamo avuto violenti temporali un po’ in tutto il Centro/Sud, soprattutto in Sicilia ma non solo (colpite Roma, la Sardegna, la Campania, il Salento, la Calabria, molte zone della Toscana e vasta aree ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Maltempo : allerta a Milano per forti temporali - monitorati fiumi : allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte. Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune di Milano ha disposto l'attivazione del Centro operativo comunale, per graduare l'attivazione del piano di emergenza. Inoltre sarà attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e ...