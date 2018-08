Maltempo | Coldiretti | SOS grandine in vendemmia | strage delle uve Primitivo

Maltempo - Coldiretti Puglia : colture spazzate via nei giorni di raccolta e vendemmia : “Proprio nei giorni in cui è in corso la vendemmia delle uve Negroamaro e Primitivo e ortaggi e pomodori sono pronti per la raccolta, grandinate improvvise e nubifragi violenti stanno spazzando via le colture nei campi, con danni ingenti su uva da tavola, uva da vino e ortaggi“: lo spiega in una nota Coldiretti Puglia. “A Lecce tra Guagnano, Leverano e Copertino, culla delle uve Negroamaro, la pioggia battente ha allagato i ...