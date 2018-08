Maltempo Calabria | Comune di Locri | “possibili precipitazioni intense” | “massima prudenza”

Per domani allerta Maltempo su gran parte della Calabria e della Sicilia : Il maltempo sta ponendo fine in anticipo all’estate. Una violenta ondata sta per colpire nelle prossime ore diverse regioni dell’Italia.

Maltempo Reggio Calabria : circolazione ferroviaria riattivata : Nella tarda serata di ieri è ripresa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Reggio Calabria centrale e Villa San Giovanni, interrotta dal pomeriggio a causa dell’allagamento della galleria che conduce alla stazione Lido per il Maltempo. Quattro Frecce, 8 Intercity e 13 treni regionali hanno riportato ritardi da 50 minuti ad oltre 3 ore, 3 Frecce, 2 Intercity e 9 regionali hanno avuto limitazione di percorso ed un regionale è stato ...

Calabria - emergenza Maltempo : interrogazione parlamentare urgente sui codici di allerta : «Confermo il mio totale schieramento a favore dei sindaci, non solo della mia Calabria che in questi giorni è stata più volta colpita e messa in ginocchio ma di tutti i comuni di Italia perché con l’arrivo della stagione delle piogge non possiamo più permettere che accadano tragedie o che intere città vengano distrutte per mancanza di interventi preventivi, per distrazioni politiche o menefreghismo o, ancora peggio, per ingiusta qualificazione ...

Maltempo Reggio Calabria : emergenza allagamento - oggi chiuso il Museo Archeologico Nazionale : Sono proseguiti fino a notte fonda i lavori per aspirare l’acqua che ieri, mercoledì 22 agosto, era penetrata negli scantinati del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria attraverso le griglie all’altezza della strada, durante il violento temporale che ha colpito la città e che ha portato alla temporanea chiusura al pubblico del Museo nella giornata di oggi per ragioni di sicurezza. Il direttore Carmelo Malacrino dichiara: «Abbiamo ...

Maltempo - bomba d’acqua devasta Reggio Calabria : chiuso temporaneamente il Museo nazionale : Il nubifragio che oggi pomeriggio ha colpito Reggio Calabria ha costretto una temporanea chiusura del Museo archeologico nazionale: “Una decisione che ho preso per la tutela dei visitatori, sentito il responsabile per la sicurezza della struttura. Ringrazio tutto il personale che ha fatto fronte all’emergenza e i Vigili del fuoco che con grande celerita’ sono intervenuti per ripristinare le normali condizioni del Museo. Non ...

Maltempo in Calabria - 20 minuti di follia a Tropea : un violentissimo nubifragio devasta la spiaggia [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Maltempo - bomba d’acqua devasta Reggio Calabria : allagato e chiuso il Museo dei Bronzi di Riace - sommersi Lungomare e Ferrovia [FOTO e VIDEO] : 1/60 ...

Maltempo Reggio Calabria : allagata la Stazione Centrale - chiuso il Museo archeologico : Un intenso nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore su Reggio Calabria. Numerosi gli allagamenti registrati in città: la tratta ferroviaria tra la Stazione Centrale e la Stazione Lido è allagata, mentre le infiltrazioni d’acqua in alcuni locali ha costretto alla chiusura anche il Museo archeologico nazionale della Magna Graecia, dove sono esposti i Bronzi di Riace. Al lavoro vigili del fuoco, che stanno facendo fronte alle tante ...

Maltempo Calabria : forti raffiche di vento a Catanzaro - danni nella notte [GALLERY] : 1/6 ...

Maltempo - strage in Calabria : "l'accesso alle gole non è regolamentato" [FOTO] : ... lo ha scritto in un post su Facebook il senatore Franco Ortolani , esperto geologo, docente universitario, ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : “Sconvolti dalla tragedia - spero non cresca il numero di morti” : “Non sono ancora state identificate le vittime della piena. Sono 8 i corpi recuperati, ma non si sa quante persone ci fossero nelle gole perché alcune erano accompagnate dalle guide, ma molti erano escursionisti ‘fai-da-te’. E’ una tragedia che lascia sconvolti, legata al clima terribile di quest’estate. Speriamo soltanto che non cresca il numero dei morti”. Così il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, ...

Maltempo - escursionisti travolti da un torrente nel Pollino : in forza anche i Cacciatori di Calabria e il Soccorso alpino di Basilicata : anche lo squadrone dei Cacciatori di Calabria prendono parte ai soccorsi in atto a Civita di Castrovillari (Cosenza), dopo che nel pomeriggio un’ondata di piena ha travolto un gruppo di escursionisti provocando 8 morti. “Abbiamo fatto arrivare sul posto i Cacciatori di Calabria, corpo specializzato dell’Arma, con il compito di mappare roccia per roccia il greto del torrente, al fine di accertare eventuali altre vittime, che ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : tratto in salvo un altro bambino : Un secondo bambino è stato tratto in salvo dai carabinieri dopo che l’onda di piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha travolto un gruppo di escursionisti provocando 8 morti. “Il piccolo sta bene, ed è stato portato al caldo dai carabinieri. Impaurito e infreddolito, le sue condizioni sono buone. Verso le 20 un militare lo ha avvolto nel maglione dell’Arma dei carabinieri e condotto ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : “Le ricerche proseguiranno tutta la notte - erano in 18-20 nel canalone” : “I morti in Calabria sono 6, 5 i feriti e 12 i salvati”. Così Carlo Tansi, capo della Protezione civile Calabria, a RaiNews24, in merito alla piena del torrente Raganello in provincia di Cosenza. “Il quadro non è definito per le difficoltà oggettive, il territorio è impervio”, spiega Tansi. “Nel pomeriggio le persone sono state tratte in salvo in elicottero. Ora sta calando il buio e le operazioni sono più ...