Maltempo Calabria | chiusa la SS 18 “Tirrena Inferiore” vicino Bagnara Calabra

Maltempo Calabria : smottamenti - fango e detriti sulle strade nel Vibonese : Disagi nel Vibonese a causa del Maltempo. smottamenti, fango e detriti a causa della pioggia vengono segnalati a Tropea, Santa Domenica di Ricadi, Parghelia e Zambrone. Non si segnalano al momento danni ma diverse sono le arterie stradali allagate che stanno provocando rallentamenti alla circolazione lungo la strada provinciale numero 23, meglio nota come “Strada del Mare”. L’allerta meteo di livello arancione, diramata dalla ...

Maltempo - violenti temporali al Sud : situazione critica in Calabria - Sicilia - Puglia e Sardegna per fulmini e grandine sulle spiagge - bombe d’acqua in molte località [LIVE] : Il Maltempo sta colpendo il Sud Italia in modo molto pesante come ampiamente previsto nelle scorse ore: Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna le Regioni in cui si stanno verificando i fenomeni più estremi. In modo particolare in Provincia di Reggio Calabria sono in atto nubifragi molto pesanti su tutto il versante tirrenico e nelle zone aspromontane. Tra le località più colpite c’è Scilla, nota località turistica della Costa Viola, dove la ...

Maltempo Calabria - frana nel Reggino : Anas chiude strada : A causa di una frana provocata dalle avverse condizioni meteo è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, in località Bagnara Calabra (km 506,300), in provincia di Reggio Calabria. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine, per la gestione del traffico e per rispristinare la regolare circolazione. L'articolo ...

Maltempo Calabria - Comune di Locri : “possibili precipitazioni intense” - “massima prudenza” : A seguito dei messaggi di allertamento per “possibili precipitazioni intense” diramato dalla Sala operativa regionale della Protezione civile che prevede un livello di criticità arancione fino alle ore 24 di oggi, l’amministrazione comunale di Locri, in una nota “invita i cittadini alla massima prudenza“, e a “non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare i piani ...

Per domani allerta Maltempo su gran parte della Calabria e della Sicilia : Il maltempo sta ponendo fine in anticipo all’estate. Una violenta ondata sta per colpire nelle prossime ore diverse regioni dell’Italia.

Maltempo Reggio Calabria : circolazione ferroviaria riattivata : Nella tarda serata di ieri è ripresa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Reggio Calabria centrale e Villa San Giovanni, interrotta dal pomeriggio a causa dell’allagamento della galleria che conduce alla stazione Lido per il Maltempo. Quattro Frecce, 8 Intercity e 13 treni regionali hanno riportato ritardi da 50 minuti ad oltre 3 ore, 3 Frecce, 2 Intercity e 9 regionali hanno avuto limitazione di percorso ed un regionale è stato ...

Calabria - emergenza Maltempo : interrogazione parlamentare urgente sui codici di allerta : «Confermo il mio totale schieramento a favore dei sindaci, non solo della mia Calabria che in questi giorni è stata più volta colpita e messa in ginocchio ma di tutti i comuni di Italia perché con l’arrivo della stagione delle piogge non possiamo più permettere che accadano tragedie o che intere città vengano distrutte per mancanza di interventi preventivi, per distrazioni politiche o menefreghismo o, ancora peggio, per ingiusta qualificazione ...

Maltempo Reggio Calabria : emergenza allagamento - oggi chiuso il Museo Archeologico Nazionale : Sono proseguiti fino a notte fonda i lavori per aspirare l’acqua che ieri, mercoledì 22 agosto, era penetrata negli scantinati del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria attraverso le griglie all’altezza della strada, durante il violento temporale che ha colpito la città e che ha portato alla temporanea chiusura al pubblico del Museo nella giornata di oggi per ragioni di sicurezza. Il direttore Carmelo Malacrino dichiara: «Abbiamo ...

Maltempo - bomba d’acqua devasta Reggio Calabria : chiuso temporaneamente il Museo nazionale : Il nubifragio che oggi pomeriggio ha colpito Reggio Calabria ha costretto una temporanea chiusura del Museo archeologico nazionale: “Una decisione che ho preso per la tutela dei visitatori, sentito il responsabile per la sicurezza della struttura. Ringrazio tutto il personale che ha fatto fronte all’emergenza e i Vigili del fuoco che con grande celerita’ sono intervenuti per ripristinare le normali condizioni del Museo. Non ...

Maltempo in Calabria - 20 minuti di follia a Tropea : un violentissimo nubifragio devasta la spiaggia [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Maltempo - bomba d’acqua devasta Reggio Calabria : allagato e chiuso il Museo dei Bronzi di Riace - sommersi Lungomare e Ferrovia [FOTO e VIDEO] : 1/60 ...

Maltempo Reggio Calabria : allagata la Stazione Centrale - chiuso il Museo archeologico : Un intenso nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore su Reggio Calabria. Numerosi gli allagamenti registrati in città: la tratta ferroviaria tra la Stazione Centrale e la Stazione Lido è allagata, mentre le infiltrazioni d’acqua in alcuni locali ha costretto alla chiusura anche il Museo archeologico nazionale della Magna Graecia, dove sono esposti i Bronzi di Riace. Al lavoro vigili del fuoco, che stanno facendo fronte alle tante ...

Maltempo Calabria : forti raffiche di vento a Catanzaro - danni nella notte [GALLERY] : 1/6 ...

Maltempo - strage in Calabria : "l'accesso alle gole non è regolamentato" [FOTO] : ... lo ha scritto in un post su Facebook il senatore Franco Ortolani , esperto geologo, docente universitario, ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del ...