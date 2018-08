Maltempo | cade un fulmine | stop treni Bologna-Padova

Maltempo - cade un fulmine : stop ai treni sulla tratta Bologna-Padova : stop alla circolazione dei treni tra Bologna e Padova per la caduta di un fulmine che ha danneggiato la linea di alimentazione dei convogli. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea ...

Maltempo : cade fulmine - stop treni Bologna-Padova : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova.

Maltempo : cade fulmine - stop ai treni Bologna-Padova : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea è interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore, dove si stanno ancora cercando di stabilire le cause. Dalle 17.10 il traffico è rallentato: sospesi i regionali, ...

Ostia - Maltempo : albero cade su auto in transito - 2 ragazze ferita : Roma – Paura ieri sera a Ostia, in Via dei Pescatori dove un pioppo di circa 20 metri e’ caduto sulla sede stradale a causa del maltempo, travolgendo due auto in transito. Le conducenti delle due macchine, una ragazza di 33 anni e una di 32, sono state trasportate dal personale medico del 118, all’Ospedale Grassi di Ostia. Dalle ore 20 di ieri alle ore 8 di questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma, ...

Maltempo Roma : allagamenti e danni - albero cade su due auto a Ostia : Ieri sera in via dei Pescatori a Ostia un albero è crollato in strada, colpendo due auto in transito. Sul posto i vigili del fuoco. Il pioppo, di circa 20 metri, ha investito le due vetture e due donne sono rimaste ferite: le conducenti, di 33 e 32 anni, sono state trasportate dal personale medico del 118 all’ospedale Grassi di Ostia. Sono stati circa 90 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, ...

Maltempo Toscana : grosso cartello cade sulla Firenze-Pisa-Livorno - auto sfiorate : Ondata di Maltempo oggi in Toscana: sulla superstrada Firenze–Pisa–Livorno un grosso cartello di segnalazione stradale è caduto sulla carreggiata sfiorando le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze. Fortunatamente non si registrano feriti. A Firenze un fulmine ha colpito la statua in pietra in cima all’arco in piazza della Libertà, causando il distacco un pezzo della testa: nessun ulteriore ...

Cartello stradale cade e sfiora le auto - paura a Pisa. Maltempo - temporali e disagi al Centro-Sud : Pioggia, fulmini e forti raffiche di vento hanno colpito l'area pisana e la Valdera. I fulmini hanno addirittura provocato piccoli incendi sparsi e qualche disagio anche alla viabilità. Alberi e rami ...

Maltempo Livorno : albero cade in città - soccorsa barca a vela : Un’ondata di Maltempo caratterizzata da pioggia, vento forte e fulmini, ha colpito nelle scorse ore Livorno: i vigili del fuoco sono intervenuti per un albero caduto sul viale Carducci, senza provocare feriti. I pompieri hanno anche soccorso un’imbarcazione a vela in difficoltà al largo di Rosignano (Livorno) con quattro persone a bordo, una coppia con due figli: è stata sorpresa dal Maltempo mentre si trovava in navigazione in una ...

Pisa - tragedia sfiorata in autostrada : il cartello crolla per il Maltempo e cade sulla carreggiata : Un cartello è crollato sull'autostrada Firenze-Pisa-Livorno tra le uscite di Cascina e Pontedera-Ponsacco in direzione Firenze, sfiorando le auto in transito. Nessun danno o ferito segnalato. Forse il maltempo, con forti raffiche di vento, pioggia e fulmini, tra le cause dell'incidente, ma ci saranno accertamenti per scoprire cosa sia successo.Continua a leggere

Maltempo nel Pisano - cade cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno : Nessuna vettura è rimasta coinvolta nel crollo della segnaletica, avvenuto all'altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata nord

Maltempo : cade un albero in campeggio a Cecina : Paura al campeggio de ‘Le Gorette’, nel comune di Cecina (Livorno), dove un albero e’ caduto, senza provocare danni alle persone, durante un breve ma intenso temporale che ha interessato la zona tra Cecina e San Vincenzo. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco. La forte pioggia, accompagnata da raffiche di vento e fulmini, ha causato la caduta anche di altri alberi e reso pericolanti alcuni pali mentre un fulmine si ...

Maltempo a Roma - albero cade su auto a Termini/ Video : bomba d'acqua - grandine e vento sconvolgono la capitale : Maltempo a Roma: albero cade su auto, coppia ferita. bomba d'acqua sulla capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Maltempo ROMA - ALBERO CADE SU AUTO A TERMINI/ Coppia ferita e ricoverata - disagi in città : MALTEMPO a ROMA: ALBERO CADE su AUTO, Coppia ferita. Bomba d'acqua sulla Capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 08:59:00 GMT)

Maltempo a Roma - albero cade su auto : coppia ferita/ Allagamenti in via Cristoforo Colombo e a Ponte Milvio : Maltempo a Roma: albero cade su auto, coppia ferita. Bomba d'acqua sulla Capitale, crolli, Allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 00:20:00 GMT)