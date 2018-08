Maltempo | allerta gialla su Genova | Savona | e Levante ligure Area del Polcevera sotto

Maltempo - la protezione civile ha diramato l'allerta meteo per le prossime ore : Sulla base dei fenomeni in atto allerta gialla su gran parte del Paese. Inoltre la protezione civile ha valutato per oggi...

Maltempo Pisa - allerta meteo : annullati i fuochi d’artificio : “La Protezione Civile ha, questa mattina, inviato l’avviso di criticità Codice Giallo per pioggia e temporali forti dalla mezzanotte di oggi alle 13 di domani e per vento e mareggiate dalle 18 alle 23.59 di domani”. Lo rende noto il Comune di Pisa annunciando che lo spettacolo pirotecnico previsto per domani sera sul Lungomare di marina di Pisa è stato annullato e rinviato al 15 settembre. L'articolo Maltempo Pisa, allerta ...

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo avviso della protezione civile per il Maltempo delle prossime ore : “vite umane a rischio - massima attenzione” : Allerta Meteo – Continuano gli effetti della perturbazione atlantica che dalle prossime ore e per tutto il fine settimana interesserà gran parte del nord Italia con temporali anche di forte intensità, in particolare sui settori centro-orientali, per poi estendersi anche alle regioni centrali del versante adriatico. Al sud insiste ancora un’area depressionaria che sta provocando forte maltempo proprio in queste ore. Sulla base delle ...

Maltempo Genova - Toti : “Allerta gialla fino a domani - stare attenti” : “Da stasera alle 20 a domani alle 24 l’area del Polcevera sarà sgombra. Ci vuole un po’ di prudenza. C’è un’allerta gialla: non vuol dire che non possono esserci manifestazioni violente da starci un po’ attenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario delegato per l’emergenza dopo il crollo del ponte Morandi, Giovanni Toti, in conferenza stampa a Genova. “Abbiamo ...

Maltempo : allerta arancione in 3 regioni : ANSA, - ROMA, 24 AGO - Per il Maltempo oggi allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e Calabria mentre domani è prevista allerta arancione anche in Lombardia. Per domani, inoltre, è stata valutata ...

Allerta Meteo - altra giornata di fenomeni estremi al Sud : forte Maltempo - attenzione ai violenti temporali [MAPPE e DETTAGLI] : 1/6 ...

Maltempo : Milano - attivata allerta meteo e monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - allerta meteo a Milano da questa notte per il passaggio di una perturbazione con possibili temporali intensi. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale, al centro di via Drago, per graduare l'attivazione del piano di emergenza. Lo comun

Per domani allerta Maltempo su gran parte della Calabria e della Sicilia : Il maltempo sta ponendo fine in anticipo all’estate. Una violenta ondata sta per colpire nelle prossime ore diverse regioni dell’Italia.

Maltempo : allerta arancione sud Tirreno : ANSA, - ROMA, 23 AGO - Una perturbazione sul Tirreno meridionale determinerà dalle prossime ore condizioni di spiccata instabilità sulle estreme regioni meridionali italiane, mentre al nord correnti ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul Maltempo in arrivo al Nord : non solo piogge torrenziali - anche grandine e tornado [MAPPE] : 1/9 ...

Allerta Meteo - altri due giorni di violenti temporali al Sud poi nel weekend Maltempo furioso al Nord manderà l’estate k.o. [MAPPE] : 1/10 ...

Calabria - emergenza Maltempo : interrogazione parlamentare urgente sui codici di allerta : «Confermo il mio totale schieramento a favore dei sindaci, non solo della mia Calabria che in questi giorni è stata più volta colpita e messa in ginocchio ma di tutti i comuni di Italia perché con l’arrivo della stagione delle piogge non possiamo più permettere che accadano tragedie o che intere città vengano distrutte per mancanza di interventi preventivi, per distrazioni politiche o menefreghismo o, ancora peggio, per ingiusta qualificazione ...

Allerta Meteo - il Maltempo continua a flagellare il Sud : dopo il disastro delle Gole del Raganello resta alto l’allarme : 1/10 ...

Previsioni Meteo - il Maltempo continua per tutta la settimana : Centro/Sud bombardato da temporali violentissimi ma nel weekend l’allerta si sposta al Nord : 1/30 ...