Maddalena Corvaglia ha un nuovo fidanzato | ecco chi è NOME e FOTO ...

“Wow!”. Maddalena Corvaglia non l’aveva ancora fatto : la foto vola sui social : Maddalena Corvaglia esce allo scoperto su Instagram, dove annuncia ufficialmente il suo fidanzamento con l’immobiliarista Alessandro Viani dopo la fine del matrimonio con Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi). Della relazione fra i due si sospettava da tempo, ma l’ex velina di Striscia la Notizia non aveva mai pubblicato nessuna foto con il suo nuovo amore. La Corvaglia durante l’anno vive negli Stati Uniti, in ...

Maddalena Corvaglia sui social con il suo nuovo amore : Dopo che è finito l’amore con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi con cui è stata sposata per sei anni (dal 2011 al 2017), Maddalena Corvaglia ha ufficializzato su Instagram il suo nuovo amore con Alessandro Viani, immobiliarista: e lo ha fatto con una bella foto in cui i due sono abbracciati, e la frase «All you need is love». Tanti i commenti sotto il post, dei fans che si dichiarano contenti per lei: e a uno di loro, Maddalena ...

Maddalena Corvaglia - il nuovo amore è social : su Instagram la prima foto con Alessandro Viani : Dopo aver detto addio a Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi con cui è stata sposata per sei anni (dal 2011 al 2017), Maddalena Corvaglia ha ?ufficializzato? su Instagram il suo...

Maddalena Corvaglia - prima foto social con Alessandro Viani : Maddalena Corvaglia: 'Senza Elisabetta Canalis non avrei superato la separazione da mio marito' Se ne parlava da tempo ma ora è ufficiale. Maddalena Corvaglia ha ufficialmente dimenticato Stef Burns, chitarrista di Vasco nonché suo marito dal 2011 al 2017, con l'immobiliarista Alessandro Viani.prosegui la letturaMaddalena Corvaglia, prima foto social con Alessandro Viani ...

Maddalena Corvaglia / L'amicizia con Elisabetta Canalis : "È la più bella scoperta del mondo dello spettacolo" : A un anno dal divorzio da Stef Burns, MADDALENA CORVAGLIA racconta la sua vita da mamma separata: un nuovo amore, un lavoro negli States e L'amicizia con Elisabetta Canalis(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Maddalena Corvaglia - il dramma : 'Sono in causa con il mio ex' - la vicenda delicatissima : Maddalena Corvaglia dopo la rottura con il musicista Stef Burns, con cui ha una figlia, ammette: "I nostri rapporto sono difficili. C'è una causa in corso molto complicata". L'ex velina, che torna in ...

Maddalena Corvaglia : ecco perchè mi sono separata! : Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia La Notizia, ha svelato in un’intervista per quale motivo si è lasciata con il marito Stef Burns. La showgirl parla anche di Elisabetta Canalis. Maddalena Corvaglia, attualmente impegnata nel programma estivo “Paperissima”, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi” dove racconta di alcuni aneddoti della sua vita privata, in particolare parla della separazione ...

Maddalena Corvaglia : “La persona che ho amato per 6 anni non esisteva” : Maddalena Corvaglia parla della fine del suo matrimonio: ecco perché ha deciso di lasciare il suo ex marito Maddalena Corvaglia di parlare della sua vita privata e, soprattutto, della fine del suo matrimonio non si è mai mostrata molto propensa. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, ha sempre ribadito il fatto che, nonostante tutto, […] L'articolo Maddalena Corvaglia: “La persona che ho amato per 6 anni non ...

Maddalena Corvaglia - LA RITROVATA FELICITÀ CON ALESSANDRO VIANI/ Amara confessione su Stef Burns : MADDALENA CORVAGLIA, la RITROVATA FELICITÀ dell'ex Velina di Striscia: ALESSANDRO VIANI è il nuovo compagno: “Generoso e affidabile…”, ecco le sue dicgiarazioni sul settimanale Oggi.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Maddalena Corvaglia : "Senza Elisabetta Canalis non avrei superato la separazione da mio marito" : Maddalena Corvaglia racconta al settimanale Oggi la sofferenza vissuta per la separazione dal marito Stef Burns, storico membro della band di Vasco Rossi:Separarmi da mio marito Stef Burns è stato durissimo. Ho passato un anno e mezzo molto difficile, stavo male, non dormivo la notte. Quando mi sono trasferita a Los Angeles ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. Ho fatto di tutto per salvare il ...

Maddalena Corvaglia e il nuovo compagno Alessandro Viani : ‘È nato per fare il papà’ : “Non avrei mai potuto stare insieme a un uomo che non ci avesse accolto e amato entrambe. È un uomo su cui puoi contare, generoso e affidabile. Che detto così sembra io parli di un cane o di una macchina, ma sono doti rarissime”. Così Maddalena Corvaglia descrive, dalle pagine di Oggi, il suo nuovo compagno Alessandro Viani, colui che le ha fatto battere il cuore dopo la separazione dal chitarrista Stef Burns, sposato nel 2011 e al ...

Maddalena Corvaglia - la ritrovata felicità con Alessandro Viani/ “E’ un uomo generoso e affidabile…” : Maddalena Corvaglia, la ritrovata felicità dell'ex Velina di Striscia: Alessandro Viani è il nuovo compagno: “generoso e affidabile…”, ecco le sue dicgiarazioni sul settimanale Oggi.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 11:35:00 GMT)

Maddalena Corvaglia : "Separarmi da mio marito è stata dura. La persona che amavo non esisteva" : 'Separarmi da mio marito Stef Burns è stato durissimo, ho passato un anno e mezzo molto difficile, stavo male, non dormivo la notte', inizia così la lunga confessione a Oggi di Maddalena Corvaglia. La ...

Maddalena Corvaglia : “Separarmi è stata durissima. Ora ho un nuovo amore” : Maddalena Corvaglia racconta l’addio al marito Stef Burns e la rinascita grazie ad un nuovo amore. L’ex velina di Striscia la Notizia ha ritrovato il sorriso accanto ad Alessandro Viani dopo un periodo difficile. Maddalena si era sposata con lo storico chitarrista di Vasco Rossi nel 2011 a Mirandola, ma dopo pochi anni il matrimonio è naufragato. La modella ha dovuto affrontare un percorso doloroso, durante il quale ha potuto contare ...