L’uragano Lane minaccia le Hawaii | precipitazione estreme | “inondazioni e frane

Usa - L’uragano Lane spaventa le Hawaii : Trump dichiara lo stato di emergenza : Il presidente Trump ha firmato lo stato di emergenza per le Hawaii per l’arrivo dell’uragano Lane. Secondo i metereologi, il ciclone tropicale, al momento di categoria 4, con venti tra i 200 e i 250 km/h, potrebbe abbattersi sull’arcipelago già questa sera. Sono previste forti piogge e venti e non sono esclusi allagamenti. Il governatore David Ige ha invitato i residenti a fare scorte di cibo ed acqua e di mettersi al riparo o ...

Hawaii - primi effetti delL’uragano Lane : forti rovesci di pioggia ed emergenza rifugi sulla Grande Isola : Il Presidente Donald Trump ha approvato la richiesta dello stato di emergenza avanzata dalle Hawaii per l’uragano Lane che si avvicina pericolosamente. Le Hawaii avranno così accesso alle risorse federali per tutti i danni e le perdite causate dall’uragano. Intanto, la Grande Isola dell’arcipelago comincia a sentire i primi effetti delle bande esterne di pioggia di Lane: forti rovesci di pioggia sulla parte orientale dell’Isola (fino a 76 mm in ...

Hawaii : l’arrivo delL’uragano Lane potrebbe riattivare il vulcano Kilauea? : Le Hawaii sono in allerta per l’arrivo dell’uragano Lane, che attualmente vortica nell’Oceano Pacifico. Lo stato insulare rischia di essere colpito dal secondo grande uragano di quest’anno, l’ultimo di una serie di disastri naturali che hanno incluso anche la devastante eruzione del vulcano Kilauea. Al momento, il vulcano sembra esserci calmato quasi del tutto, considerando che sia l’attività delle fessure che l’attività sommitale si sono ...

