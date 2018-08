“Lo ha sostituito con lui!” Fedez colpisce ancora | scoperto il nuovo Fabio Rovazzi Chi è

caffeinamagazine

: @riccardomagi @a_meluzzi il limite lo hai superato tu che invece di essere in centro Italia a vedere come vivono gl… - mrcneri : @riccardomagi @a_meluzzi il limite lo hai superato tu che invece di essere in centro Italia a vedere come vivono gl… - BrownLoffry : @ClaudioLoCicero @BelpietroTweet @GrianneOhmsfor1 Quelli che lo hanno sostituito sono migliori, infatti fino a ieri… - bonjovi1982 : @peremeloni @SimoTarantino E lo hanno anche sostituito, eh. -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Il matrimonio die Chiara Ferragni si celebrerà tra circa una settimana: sabato 1 settembre, a Noto, nella ‘capitale’ del Barocco, si celebreranno le attese nozze tra il rapper e la fashion-blogger. A sorpresa, tra i tanti invitati, ci sarà anche Alessandro in arte J-Ax: l’ex Articolo 31, salvo sorprese dell’ultima ora, alla fine ci sarà al grande evento nonostante le voci di rottura con Federico da ormai qualche mese. Chi, invece, sembra destinato a ‘gustarsi’ il matrimonio dell’anno direttamente dai social network è: la voce di ‘Andiamo a Comandare’ ha ormai rotto i ponti cone Chiara. Dallo scorso gennaio non sono stati più pizzicati insieme. Se da una parte Federico non ha mai parlato della rottura,in una recente intervista al Corriere della Sera ha sottolineato il disagio della rottura: ...