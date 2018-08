Livorno | rapiscono figlia malata di 5 mesi | coppia presa in Francia

ilgiornale

(Di venerdì 24 agosto 2018) Un mandato di arresto europeo, emesso dal tribunale di, ha permesso fortunatamente di intercettarli in.Si tratta di unadi genitori, in fuga dopo aver rapito la loro bimba di 5di cui avevano perso l"affidamento e che doveva essere, tra l"altro, sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico.Bisogna riavvolgere il nastro fino al 13 luglio per comprendere al meglio gli eventi. Quel giorno, a causa di una situazione familiare decisamente problematica, il tribunale per i minori di Firenze aveva deliberato l"affidamento della piccola ai servizi sociali di Portoferraio. La bambina, destinata ad essere accolta in una struttura protetta, era in attesa di un"operazione fondamentale per la sua salute, programmata all"ospedale pediatrico Mayer di Firenze per il 28 di luglio.I suoi genitori, un marocchino di 28 anni ed una coetanea di nazionalità italiana, avevano ...