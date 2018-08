Liverpool | offerta choc del cugino del proprietario del Manchester City per l' acquisto

Liverpool - respinto il cugino del patron del City : offerta da oltre 2 miliardi : Liverpool-Manchester City sarebbe potuto diventare un derby in famiglia: respinta offerta del cugino di Mansour. L'articolo Liverpool, respinto il cugino del patron del City: offerta da oltre 2 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Liverpool - rifiutata l'offerta del cugino di Mansour : voleva comprare il club per più di 2 miliardi : Poteva essere l'acquisizione di un club più costosa della storia del calcio, invece si è risolta con un nulla di fatto. Il Liverpool in mano a uno sceicco? Solo un tentativo, non andato a buon fine. ...

MONCHI SU ALISSON "OFFERTA IRRINUNCIABILE"/ Ultime notizie - il ds annuncia la cessione al Liverpool : ALISSON al Liverpool, Ultime notizie: i Reds sono in vantaggio ma Sarri chiama il numero 1 della Roma. Il Chelsea potrebbe puntare su un ingaggio più alto per convincerlo.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:00:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative. Rolma - sale l'offerta del Liverpool per Alisson : La Roma è vicina alla cessione di Alisson al Liverpool; uno tra Areola del PSG e Olsen del Copenaghen il possibile sostituto. La Fiorentina segue Battaglia e De Paul

In Inghilterra : 'La Roma accetta l'offerta del Liverpool per Alisson' : TORINO - Alisson Becker è sempre più vicino al Liverpool. I Reds avrebbero trovato l'accordo con la Roma per la cessione del portiere brasiliano. A riferirlo sono i media britannici, tra cui il 'Times'...

Liverpool - assalto ad Alisson. La Bbc : "Presentata offerta di 70 milioni". La Roma nicchia : Novità sul fronte Alisson direttamente dall'Inghilterra, dove da giorni è in corso un braccio di ferro tra Liverpool e Chelsea, i due club più interessati al portiere brasiliano. Secondo quanto ...

Alisson - c'è l'offerta. Il Liverpool mette sul piatto 70 milioni : 'La Juve ha già un po' ammazzato il campionato. Era considerata la più forte, con l'acquisto di Ronaldo ha alzato ulteriormente l'asticella'. Sincero, come sempre. Daniele De Rossi scatta una ...

Roma - Alisson verso Liverpool : sorpasso Reds sul Real Madrid. Ecco l’offerta… : Alisson verso Liverpool- La Roma aspetta e valuta. Il club capitolino sarebbe pronto ad accogliere positivamente l’offerta del Liverpool per Alisson. Il portiere brasiliano, inseguito anche dal Real Madrid, potrebbe lasciare la Roma già nell’imminente sessione di mercato. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport“, il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta […] L'articolo Roma, ...

Liverpool - maxi-offerta per Dybala : cosa farà la Juventus dopo l’esborso per CR7? : Liverpool pazzo di Dybala, il calciatore bianconero ha una valutazione super nonostante il Mondiale giocato decisamente sottotono Il Liverpool all’assalto di Dybala. Da settimane vi parliamo dell’interessamento di Klopp per il calciatore della Juventus, ma adesso potrebbe essere arrivato il momento di prendere una decisione importante per il club bianconero. I Reds sono infatti in procinto di presentare un’offerta ...

Asensio al Liverpool?/ I reds preparano un'offerta di 180 milioni da recapitare al Real Madrid : Il Liverpool vuole convincere il Real Madrid a cedere la stella Asensio. Pronta un'offerta di 180 milioni di euro da parte dei reds per una trattativa che si prannuncia comunque difficile(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:52:00 GMT)

Liverpool - offerta choc per Asensio : 180 milioni al Real : TORINO - offerta choc del Liverpool per la giovane stella del Real Madrid Asensio. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, i Reds finalisti nell'ultima Champions League, sarebbero pronti a mettere ...