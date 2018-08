L' Italia non piace più ai mercati | via investitori Moody' s abbassa le stime

La bella vita Italiana di Georgina e Ronaldo - che non mangia solo petto di pollo - : Ma non era quello che mangiava sempre e solo petto di pollo e insalata e che si allenava giorno e notte? Le prime settimane italiane sembrano raccontare un Cristiano Ronaldo un po' diverso da quello ...

La bella vita Italiana di Georgina e Ronaldo (che non mangia solo petto di pollo) : Ma non era quello che mangiava sempre e solo petto di pollo e insalata e che si allenava giorno e notte? Le prime settimane italiane sembrano raccontare un Cristiano Ronaldo un po’ diverso da quello che le biografie riportano. Nessun dubbio sulla serietà con cui il fuoriclasse portoghese della Juventus affronta allenamenti e partite, ma a Torino e dintorni lo si è visto fuori a cena o per quale giorno di relax più di quanto non facesse a ...

Caso Diciotti - Matteo Salvini : “I veri ostaggi sono gli Italiani - non i migranti. Qui non arriveranno più” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare della questione Diciotti e rivendica tutte le azioni poste in essere per bloccare lo sbarco dei 150 migranti salvati nel Mar Mediterraneo: "ostaggi? Gli ostaggi sono stati gli italiani. Lo sono degli immigrati e dell’Europa, da troppo tempo. Con questo governo non lo saranno più. È finita un’epoca".Continua a leggere

Per Grillo l'opposizione in Italia non c'è - ma a farla ci pensa il governo : 'Non c'è l'opposizione, sembra di essere circondati da un gruppetto di prefiche , quelle che piangevano a pagamento ai funerali, e non di costruttori di alternative'. Lo scrive il garante M5s Beppe ...

Per Grillo l'opposizione in Italia non c'è e il governo se la sta facendo da solo : "Non c'è l'opposizione, sembra di essere circondati da un gruppetto di prefiche (quelle che piangevano a pagamento ai funerali) e non di costruttori di alternative". Lo scrive il garante M5s Beppe Grillo in una lettera al 'Fatto quotidiano'. In assenza di opposizione, afferma Grillo, "questo governo sembra stia tentando di colmare il vuoto sviluppando una sua opposizione interna: nazionalizzare o fare ...

"Governo compatto - non rischia" Diciotti - Salvini ad AffarItaliani.it : "Il governo non rischia nulla perché è compatto nel rispettare il contratto, che prevede lo stop alla mafia degli scafisti e un’immigrazione sotto controllo". Con queste parole il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it... Segui su Affaritaliani.it

Terremoto Centro Italia - 2 anni dopo : macerie ancora in strada e scuole non ricostruite : E' ancora drammatica la situazione nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Il punto sulla ricostruzione delle...

L'Italia non piace più ai mercati - via investitori. Lo spread pesa su ripresa. Moody's. stime giù : I titoli italiani posseduti da soggetti esteri in giugno sono scesi di altri 38 miliardi, facendo calare la quota del debito pubblico in mano straniera quasi al 30% -

"Governo compatto - non rischia" Diciotti - Salvini ad AffarItaliani : "Il governo non rischia nulla perché è compatto nel rispettare il contratto, che prevede lo stop alla mafia degli scafisti e un’immigrazione sotto controllo". Con queste parole il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it... Segui su Affaritaliani.it

"Governo compatto - non rischia" Diciotti - Salvini ad AffarItaliani.it : "Il governo non rischia nulla perché è compatto nel rispettare il contratto, che prevede lo stop alla mafia degli scafisti e un’immigrazione sotto controllo". Con queste parole il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it... Segui su Affaritaliani.it

“Sì - è proprio lei”. Vanessa Incontrada - così non l’avete mai vista. Pizzicata così in spiaggia (in Italia!) : Vanessa Incontrada negli ultimi giorni ha conquistato le prime pagine delle riviste di gossip. Colpa del body-shaming, lo stesso fenomeno che ha coinvolto solo qualche settimana fa la fashion-blogger Chiara Ferragni. Mentre l’influencer di Cremona è stata difesa a spada tratta dai follower ed è stata ‘accusata’ dal Corriere della Sera, la bella attrice spagnola ha dovuto fare i conti con le critiche piovute direttamente dai ...

Matteo Salvini ribadisce : “L’Italia non è più il campo profughi d’Europa” : Matteo Salvini ribadisce il concetto leghista. “Il mio obiettivo è il No Way australiano. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali.

Perché la fuga degli investitori internazionali dall’Italia non si ferma : La fuga degli investitori internazionali dall’Italia non si ferma. Gli ultimi dati della Banca centrale europea confermano lo scarso appeal dei titoli di Stato sui mercati. A maggio il calo era stato di 34 miliardi di euro. A giugno le vendite sono state ancora più alte: 38 miliardi. Cosa sta accadendo? Si fa sentire l’aumento dei tassi americani, ...

Caro Espresso - non serve un romanzo per spiegare l'Italia : Puro Nietzsche: i supereroi salvano il mondo e le persone, ma salvandoli provocano qualche danno. Invece di ragionare in termini di costi/benefici, i cittadini salvati fanno causa. Gli animi si ...