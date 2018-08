L' indice del settore costruzioni italiano in territorio positivo | +1 | 25%

L'indice italiano delle azioni siderurgiche in territorio positivo - +1 - 20% - - brillante l'andamento di Intek Group : Scambi al rialzo per l' indice siderurgico a Piazza Affari , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 40.067,38, in ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 24/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice di Francoforte presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 12.353,5. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 24/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice della Borsa di Milano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 20.702. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 24/08/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Appiattita la performance del principale indice di Mosca con i prezzi allineati a 2.257,95. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 24/08/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Il Principale indice di Atene registra una flessione dello 0,72% e si attesta a 725,9. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 24/08/2018 : Chiusura del 24 agosto Balza in avanti l' indice nipponico , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,85%. Allo stato attuale lo scenario di breve del Nikkei 225 rileva una decisa ...

Andamento positivo per l'indice italiano delle azioni siderurgiche - +1 - 16% - - exploit di SOL : Teleborsa, - Andamento positivo per l'indice siderurgico a Piazza Affari, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 39.661,34, con ...

Prevalgono le vendite per l'indice del settore telecomunicazioni - -1 - 18% - - rosso per Telecom Italia : Teleborsa, - Si è mosso in territorio negativo il comparto Telecomunicazioni in Italia, che è peggiore dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha chiuso a quota 12.352,84 ...

“Nessun indice della credibilità per gli utenti Facebook. Il Washington Post ha sbagliato” : Il social network contesta l’articolo del quotidiano statunitense. Avrebbe male interpretato le parole di Tessa Lyons che per conto dell’azienda di Mark Zuckerberg si occupa di disinformazione fake news. L’indice di affidabilità in realtà esisterebbe, ma non è centralizzato,...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 23/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice di Francoforte presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 12.383,5. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una ...

L'indice del settore telecomunicazioni si muove verso il basso - -0 - 80% - : Teleborsa, - Scambi al ribasso per il comparto telecomunicazioni in Italia, a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 23/08/2018 : Chiusura del 23 agosto Modesto guadagno per l' indice nipponico , che avanza di poco a +0,22%. Il quadro di medio periodo del Nikkei 225 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, ...

Lieve ribasso per l'indice del settore costruzioni italiano - -0 - 69% - - giornata da dimenticare per Italmobiliare : Teleborsa, - Il settore costruzioni a Milano si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials ha terminato gli ...