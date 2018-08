L' ex avvocato di Asia Argento | ' Non mi ha mai pagato Le vittime sono altre'

E l’avvocato che ha incastrato Asia Argento «cancella» l’ossessione per Bourdain : Non era una passione incancellabile, quella di Gordon K. Sattro per Anthony Bourdain. Il legale di Jimmy Bennett, l’artefice dell’accordo con Asia Argento che è costato 380 mila dollari allo chef statunitense, ha provveduto a cancellare dal suo profilo Instagram ogni traccia dei «tributi» offerti al suo mito. LA BIOGRAFIA MODIFICATA Se fino a giovedì 23, come raccontato da Vanity Fair.it, si descriveva come un uomo «Costantemente ...

Asia Argento - parla Jimmy Bennett dopo sms di Tmz/ Gordon K. Sattro - l'avvocato che ha "incastrato" l'attrice : Asia Argento e lo scandalo sulle presunte violenze a Jimmy Bennet: arrivano gli sms di TMZ che la smentiscono. l'attrice si ritira da un festival in Olanda.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:20:00 GMT)

L’avvocato che ha scucito 380 mila euro ad Asia e Bourdain? Un fan di Bourdain : Ha un nome da finanziere di Wall Street, un fisico palestrato, e una passione sconfinata per lo stesso uomo a cui ha spillato 380 mila dollari. Gordon K. Sattro, avvocato di Beverly Hills, non mischia mai il personale col lavoro. Eccolo, sul suo Instagram, rivendicare con orgoglio la sua fonte d’ispirazione: «Costantemente ispirato da Anthony Bourdain», scrive nella sua bio. E poco importa che lo chef francese, suicidatosi lo scorso ...

Weinstein : «Offrivo lavoro in cambio di sesso». E attacca Asia Argento per il suicidio di Bourdain. Poi l'avvocato e il giornalista smentiscono : «Sì, offrivo lavoro in cambio di sesso, ma così facevano e fanno tutti. Però mai e poi mai mi sono imposto con la forza a nessuna donna». Questa la frase incriminata...