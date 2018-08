Leu presenta interrogazione a Salvini su compatibilità incarichi di ministro della

Decreto dignità - Leu presenta emendamento per reintrodurre l’articolo 18 contro i licenziamenti ingiustificati : Liberi e Uguali ha presentato un emendamento al Decreto dignità con il quale chiede di reintrodurre l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, per impedire che ci siano licenziamenti ingiustificati. Ma la proposta viene accolta con freddezza dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio: "L'articolo 18 non può essere reintrodotto per Decreto".Continua a leggere