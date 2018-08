L’estrema destra brasiliana di Jair Bolsonaro scala i sondaggi : Pronuncia frasi omofobe e razziste, promette più armi e ottiene consenso sfruttando le paure dovute alla crisi economica e agli errori dei progressisti. Leggi

Verona - volantino omofobo dell’estrema destra : “Zona infestata dai finocchi” : Il volantino è stato appeso su alcuni alberi della zona Lanzaretto di Verona e - secondo alcune associazioni antifasciste della città - sarebbe stato ideato da gruppi dell'estrema destra legati alla tifoseria.Continua a leggere

Germania - reati antisemiti aumentati del 10% nel 2018 : 349 su 401 sono motivati da ideologie di estrema destra : Attacchi fisici, insulti personali, slogan di odio: l’antisemitismo in Germania è in aumento. I nuovi dati parlano di 401 reati denunciati nei primi mesi del 2018 rispetto ai 362 dello stesso periodo dell’anno precedente: il 10,7% in più. Lo ha reso noto la risposta del governo tedesco all’interrogazione presentata al Bundestag dalla deputata Petra Pau (Die Linke). La maggior parte dei crimini sono motivati da ...

L’estrema destra vuole vincere le elezioni europee con la paura : I partiti e gli elettori democratici dovranno fare attenzione, perché populisti e nazionalisti potrebbero diventare la prima forza del parlamento europeo. Leggi

Oregon - dispersi cortei estrema destra : 6.47 Un evento organizzato da due gruppi di estrema destra,i Patriot Prayer e i Proud Boys, è stato rapidamente disperso a Portland- città progressista dell' Oregon-dalla polizia con proiettili di gomma contro i contestatori. La polizia ha effettuato una carica di alleggerimento dopo il lancio di pietre e bottiglie da parte di manifestanti. La polizia di Portland ha dichiarato di aver rinvenuto e sequestrato "mortai artigianali". I ...

Maduro - estrema destra dietro attentato : 03.24 Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha attribuito all'estrema destra il fallito attentato contro la sua vita.

Mercenari reclutati fra gli skinhead di estrema destra per combattere in Ucraina : sei arresti : Mercenari ingaggiati in Italia per combattere in Ucraina insieme ai i separatisti filorussi. I carabinieri del Ros hanno eseguito arresti a Milano e nelle province di Avellino e Parma nei confronti di ...

Giancarlo Giorgetti - la mossa estrema per salvare il centrodestra : l'indiscrezione su Foa e il leghista : Incassato il via libera del Cda della Rai sul nome di Marcello Foa come prossimo presidente, resta tutto da sciogliere il nodo dei voti necessari in Commissione Vigilanza, con il rischio sempre più ...

Salvini e quella foto con la maglietta degli ultrà di estrema destra : Prima il giubbotto d'ordinanza di CasaPound Italia sfoggiato in tribuna d'onore allo stadio Olimpico, adesso la t-shirt di una linea ultrà di estrema destra: 'Offence best defence'. Matteo Salvini ...

Scoperta l'autrice della fake news su Josefa : si tratta di un'influencer di estrema destra : Si chiama Francesca Totolo, la collaboratrice-influencer di estrema destra che ha dato inizio alla fake news su Josefa [VIDEO], la migrante tratta in salvo dalla Ong Proactiva Open Arms. La donna ha rilasciato un'intervista a La Stampa, in cui spiega chi è e da dove ha tratto 'l'ispirazione' per insinuare quel dubbio che su Twitter è diventato virale. L'intervista a La Stampa Francesca Totolo, 41 anni, si definisce una ''ricercatrice ...

L’ecologismo di estrema destra : In nome della conservatorismo e della tradizione, movimenti xenofobi e razzisti si stanno appropriando – di nuovo – di temi come la tutela dell'ambiente e i diritti degli animali The post L’ecologismo di estrema destra appeared first on Il Post.

L’estrema destra si sta prendendo anche la Svezia : I Democratici Svedesi, diretti discendenti dei partiti neonazisti, rischiano di diventare il primo partito alle elezioni di settembre The post L’estrema destra si sta prendendo anche la Svezia appeared first on Il Post.

Abbiategrasso : le magliette rosse con l'Anpi per protestare contro il raduno di estrema destra : magliette rosse e Anpi: tutti insieme, in una manifestazione antifascista, in Piazza Castello ad Abbiategrasso contro la Festa del Sole, il raduno organizzato nella cittadina da Lealtà e Azione LEGGI L'ARTICOLO