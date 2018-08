“Lei?! Una vipera” Orietta Berti al vetriolo | critiche senza pietà Non solo musica Nel

caffeinamagazine

: L’Enpa ha denunciato una donna residente a Lecco per uccisione e maltrattamenti di animali. Uno dei gatti a lei aff… - redazioneiene : L’Enpa ha denunciato una donna residente a Lecco per uccisione e maltrattamenti di animali. Uno dei gatti a lei aff… - matteosalvinimi : #Salvini: ho dedicato due secondi ad una ragazza che mi ha chiesto una foto. Lei cosa avrebbe fatto? L’avrebbe allo… - fattoquotidiano : Cosenza, cittadini alla parlamentare M5S: “Aprite i porti”. Lei: “Non decido io. Governare con Salvini non è una pa… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Di certo non ha bisogno di presentazioni.ha partecipato in ben undici occasioni al Festival di Sanremo. La sua carriera discografica è costellata da successi diventati un ‘cult’ per la discografia italiana: nel 2010 ha ricevuto il premio speciale Mia Martini alla carriera, per i suoi 45 anni d’attività ed è stata protagonista di moltissime tournée in Italia e in diverse parti del mondo. Da anniha optato per un caschetto corto dal colore rosso acceso e trucco marcato, che mette in risalto gli inconfondibili occhi vispi ed espressivi. Negli ultimi anni è diventata suo malgrado un’icona gay: ”Forse per quella sua mania delle bambole o delle scarpe o per essere una specie di mamma nazionale o per quella sua gioia di vivere che sprizza da tutti i pori o per essere così spontanea da risultare fuori dal tempo, dalle mode, dai gusti ...