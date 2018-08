LEGHISTA vs Magistrati : "Toccate il Capitano e vi veniamo a prendere"/ Chi è Giuseppe Bellachioma : Deputato Lega contro Magistrati : "Toccate Matteo Salvini e vi veniamo a prendere". Ultime notizie, Anm replica a Bellachioma : "fatto di inaudità gravità"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:01:00 GMT)

Il post shock del deputato LEGHISTA : "Magistrati - toccate Salvini e veniamo a prendervi sotto casa" : "Messaggio da parte della Lega Abruzzo: se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa... occhio!". È l'avvertimento post ato su Fb da Giuseppe Bellachioma, segretario regionale della Lega in Abruzzo e deputato del Carroccio, il quale prende le difese del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti in merito a un possibile intervento della magistratura.L'Associazione Nazionale Magistrati è intervenuta ...

Il deputato LEGHISTA minaccia i magistrati : "Toccate Salvini e vi veniamo a prendere - occhio" : Un messaggio shock rivolto ai magistrati: una minaccia per nulla troppo velata. È quella lanciata dal deputato e segretario della Lega in Abruzzo Giusepe Bellachioma su Facebook. Condividendo un messaggio di Matteo Salvini sull'indagine contro ignoti aperta per il caso della Diciotti, Bellachioma ha aggiunto: "Messaggio da parte della Lega Abruzzo: se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa..occhio!!!"