Le immagini della pistola-telefonino sequestrata a Napoli : Secondo quanto riporta Il Mattino , un arsenale e oltre 25 chili di droga sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia Stella e della stazione di San Pietro a Patierno su un'area di ...

Ponte Morandi - le immagini inedite della polizia scientifica : tra le macerie a pochi istanti dal crollo : La polizia scientifica di Genova ha diffuso le immagini registrate nei primi istanti successivi al crollo del viadotto Morandi. Agenti e soccorritori impegnati ad estrarre feriti dalle macerie in uno scenario apocalittico. L'articolo Ponte Morandi, le immagini inedite della polizia scientifica: tra le macerie a pochi istanti dal crollo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dazn - dove le partite le immagini. Il primo big match della Serie A più cara della storia (per i tifosi) è un autogol : Fermo immagine inspiegabili, blackout quasi scientifici al momento del gol, palla che lascia la scia come nei primi videogiochi anni Novanta: benvenuti su Dazn, l’ultima frontiera del calcio in pay-tv. dove le partite non le vedi, le immagini. Ci hanno bombardato per settimane con annunci pubblicitari, promozioni di ogni tipo, tutorial persino per imparare a pronunciare bene il nome un po’ bislacco della nuova piattaforma, e il risultato è che ...

Cutrofiano - le immagini dell'inaugurazione della "Mostra Mercato della Ceramica Artigianale" e il grande traguardo del "Museo di comunità" : Si guarda al futuro coscienti delle proprie radici e della propria storia: ecco perché il Museo è un passo fondamentale in una delle città più importanti per l' "economia della Ceramica", che oggi è ...

Genova - le immagini storiche della costruzione del Ponte Morandi : il cantiere dal 1963 al 1967 : Poco più di otto minuti di filmato, impresso su pellicola 8 millimetri, girati in un arco di tempo di cinque anni, tra il 1963 e il 1967, durante la costruzione del viadotto Polcevera a Genova, crollato oggi. Il prezioso documento – pubblicato su Ansa.it – è stato realizzato da Aldo Licandro, parente di un dirigente di una delle ditte che lavoravano alla realizzazione del Ponte progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi e ...

«Maniac» : trailer e immagini della serie con Emma Stone - : ... con Emma Stone, Jonah Hill e Justin Theroux , che sarà disponibile in contemporanea in tutti i paesi in cui il servizio è attivo dal prossimo 21 settembre : Ambientata in un mondo e in un tempo ...

Seattle - ruba un aereo di linea : inseguito dagli F-15 precipita dopo un’ora di volo. Le immagini della fuga e dello schianto : Un aereo della Alaska Airlines è decollato, nella notte, senza autorizzazione dall’aeroporto internazionale Seattle-Tacoma per poi andare a schiantarsi dopo circa un’ora di volo nello stato di Washington, vicino all’isola di Puget Sound. Il velivolo, un’elica bimotore Bombardier Q400 da 76 posti, è stato inseguito e intercettato da due F-15 e numerose persone hanno assistito alla scena. In un primo momento si temeva che a bordo ci ...

Migliaia di persone per la Notte Blu : le immagini della festa - Foto : Location per ballare, per assistere a spettacoli, per ascoltare le band, per mangiare all'aperto, negozi, bancarelle dove trovare occasioni, cibo di strada, banchi solidarietà, e altro: insomma ce n'...

“Per lei era l’ora della cena”. La modella Mara Martin sfila in passerella mentre allatta sua figlia. Le immagini : La modella Lara Martin ha sfilato qualche giorno fa alla Miami Swim Week. L’ingresso in passerella, come ha raccontato, veniva continuamente posticipato e l’ora della cena per sua figlia, Aria, di cinque mesi, si stava avvicinando. Così la neomamma ha proposto agli organizzatori di poter sfilare mentre allattava la figlia. Dopo aver ricevuto l’ok, Martin si è presentata davanti al pubblico, entusiasta, insieme alla ...

Samsung Galaxy Note 9 : immagini e dettagli in attesa della presentazione di domani : Mancano ormai meno di 24 ore al giorno scelto da Samsung per aprire il sipario sull’attesissimo Galaxy Note 9, il nuovo esponente della sua linea di phablet che promette una esperienza di qualità agli utenti, dall’ampio display alle linee eleganti della scocca fino ad arrivare al comparto tecnico in grado di offrire prestazioni da top della gamma. Le aspettative degli appassionati sono molte e domani si potranno conoscere tutti i ...

Nuove immagini promozionali di Samsung Galaxy Note 9 ci parlano della S Pen e di altre funzioni : In rete sono apparse Nuove immagini promozionali dedicate a Samsung Galaxy Note 9 che ci descrivono alcune delle funzionalità dello smartphone e della S […] L'articolo Nuove immagini promozionali di Samsung Galaxy Note 9 ci parlano della S Pen e di altre funzioni proviene da TuttoAndroid.

Moto2 - prime immagini della MV Agusta che sarà in pista nel 2019 : ROMA - La MV Agusta, dopo 42 anni di assenza, ritorna sulle piste del Motomondiale - per ora solo in Moto 2, - grazie alla partnership con il Forward Racing Team. L'accordo è stato annunciato mesi fa, ...

Incendi Grecia - le persone si tuffano in mare per salvarsi : le immagini della fuga dai roghi di Mati. 91 le vittime : Sono 91 le vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica tra il 23 e il 24 luglio. I dispersi, secondo le autorità locali, dovrebbero essere ancora 25. Tra loro, le persone che per mettersi in salvo si sono buttate in mare e probabilmente sono annegate. Come si vede nel video a Mati, il paese più colpito dalle fiamme, abitanti e turisti si sono gettati in acqua per scampare al fuoco. Video Facebook/Elia Kallia L'articolo Incendi ...

Eclissi della “Luna di Sangue” : la diretta streaming con le immagini dal mondo [VIDEO LIVE] : Spettacolo nel cielo di luglio, grazie all’Eclissi totale di Luna più lunga del secolo: il nostro satellite sarà alla massima distanza dalla Terra (apogeo) e raggiungerà il centro dell’ombra terrestre, generando un’Eclissi con una fase totale di circa 103 minuti, la più lunga del XXI Secolo. 27 luglio 2018, è la notte dell’Eclissi della “Luna di Sangue”: ecco dove vederla, orario e dirette streaming ...