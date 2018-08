Le app per chi torna dalle vacanze | per affrontare il rientro in ufficio con iPhone e

Vuelta 2018 : le tappe e il percorso : Tutto pronto per la Vuelta a España 2018 , al via sabato 25 agosto da Malaga . Per tre settimane, i migliori corridori al mondo saranno in Spagna per tentare di conquistare la Roja , ultima maglia di un grande giro a disposizione per questa stagione. Non sarà al via, come previsto, il campione in carica Chris Froome, che ...

Vuelta 2018 - la guida per arrivare preparati : calendario - tappe e guida tv : Sul nostro sito e sulla nostra app potrete seguire la diretta integrale delle 21 tappe, la cronaca, gli approfondimenti, i video e tutte le classifiche.

Bennett rompe il silenzio sui rapporti con Asia Argento : “Non ho detto nulla prima per vergogna” : Jimmy Bennett rompe il silenzio: non ha parlato dei suoi rapporti con Asia Argento perché aveva paura e si vergognava. «Ero minore al tempo degli eventi», dice l’ex attore bambino che ha minacciato l’attrice italiana di azione legale chiedendo un risarcimento milionario. In una dichiarazione al quotidiano americano, Jimmy spiega che «un pregiudizio...

Vincenzo Nibali : "Alla Vuelta per capire chi sono. Prima una tappa - poi il Mondiale" : Domani in Spagna rientra l'azzurro dopo l'incidente con frattura al Tour: "Il ciclismo è diventato un circo e non va bene, ma non ho mai avuto paura di non tornare"

Vuelta a España 2018 : il percorso. Tutte le tappe di montagna - cronometro e volate : Ci siamo, domani prenderà il via la Vuelta a España 2018. Il terzo grande giro della stagione vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe, per un totale di 3.254 chilometri da percorrere. La prima maglia rossa si deciderà in una sfida contro il tempo, con Malaga che ospiterà una delle due cronometro individuali previste. Come sempre ci sarà tanta salita, con ben tredici tappe tra media e alta montagna. Spazio poi anche ai velocisti, con sei ...

Big Bang Theory chiude dopo 12 anni : addio alla sitcom americana per gli appassionati di scienza : La notizia è di quelle che nessun nerd appassionato di scienza, fantascienza e serie Tv vorrebbe mai ricevere: dopo 12 anni chiude The Big Bang Theory la sitcom americana ambientata nel mondo surreale e straordinario di 4 menti geniali, giovani ricercatori universitari del California Institute of Technology e dei loro amici. Il dottor Sheldon Cooper, fisico teorico e aspirante premio Nobel, la fidanzata neurobiologa Amy Farrah Fowler, il dottor ...

Formula 1 - conferenza GP Belgio 2018. Alonso : 'Non è più la mia F1'. Ricciardo : 'Non ho lasciato per Verstappen' : Per essere il miglior pilota del mondo dovrei vincere otto titoli in F1, cosa che mi sembra improbabile in questo momento della mia carriera, oppure riuscire a vincere in diverse categorie. A ...

Incocciati : 'Al San Paolo ci saranno applausi per Reina e timore per Higuain' : Giuseppe Incocciati ha parlato ai microfoni di RMC Sport della prossima sfida di campionato tra Napoli e Milan al San Paolo. 'Higuain detta dei passaggi importanti, avrà tutto di guadagnare con il gioco con alcuni elementi, come Suso e Calhanoglu. Un ...

Sono solo le Simbox Iliad a rappresentare un problema per la sicurezza nazionale? : Le Simbox di Iliad sembrano poter violare le norme italiane relative al terrorismo, nonostante le rassicurazioni dell'operatore francese, ma la situazione degli altri operatori non è così chiara. L'articolo Sono solo le Simbox Iliad a rappresentare un problema per la sicurezza nazionale? proviene da TuttoAndroid.

WHATSapp - PERCHÉ app COME WHATSDOG SONO PERICOLOSE/ Google interviene e le cancella dal Play Store - ma... : WHATSDOG, app per spiare le conversazioni di WHATSAPP. Tutto quello che c’è da sapere prima di scaricare questa applicazione che sta spopolando in rete(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:31:00 GMT)

appello di Unhcr e Oim per far sbarcare i migranti dalla Diciotti : Roma, 23 ago., askanews, - L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati e l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni esortano il governo italiano a consentire ai rifugiati e ...

Napoli - ovazione per Mertens in allenamento. applausi anche per Milik : Secondo Sky Sport , quando Mertens è uscito dalla seduta mattutina c'è stata una ovazione. C'è stata anche per Milik , ma per il belga i decibel sono andati più su. Se Ancelotti vuol far felici i tifosi forse ...