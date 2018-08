calciomercato

: Lazio, rientro previsto tra 30-40 giorni: il punto - vola_lazio : Lazio, rientro previsto tra 30-40 giorni: il punto - LazionewsEu : INFERMERIA. #LuizFelipe, ecco quando è previsto il rientro - ProfidiAndrea : Medico della #Lazio ????: 'Lesione per Felipe Luiz!'. Da Berisha a #Marusic: le novità e quando rientreranno. LUIZ… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Il difensore, come riporta il Corriere dello Sport, verrà monitorato e tenuto costantemente sotto controllo: lo staff prevede uno stop di almeno 30/40. Potrebbe tornare in campo per la fine di ...