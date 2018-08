Lazio-Milinkovic | sì Il rinnovo è vicino

Lazio - Milinkovic pronto a firmare : la situazione : MERCATO Lazio - Come riporta il Corriere dello Sport, Mateja Kezman, l'agente di Milinkovic, avrebbe incontrato la società per discutere dell'adeguamento di contratto, fino al 2023 e 3,2 milioni a ...

CALCIOMERCATO. Milinkovic-Lazio - avanti insieme : il serbo sempre più vicino al rinnovo : rinnovo MILINKOVIC Grandi passi avanti per il rinnovo di Milinkovic Savic . L'agente del serbo, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, avrebbe incontrato la società per discutere dell'adeguamento di contratto , fino al 2023 e 3,2 milioni a stagione più bonus , : la firma potrebbe arrivare già la prossima settimana. Un passo ...

Lazio - blindato Milinkovic-Savic : 3 milioni d’ingaggio e niente clausola : Lazio, blindato MILINKOVIC SAVIC- Fine dei giochi: Milinkovic-Savic si prepara a giurare fedeltà alla Lazio. Come evidenziato da “SportMediaset“, sarebbe ormai tutto pronto per il rinnovo contrattuale del centrocampista serbo con il club biancoceleste. Si passerà da 1,5 milioni di euro annui, a 3 milioni di euro. Ingaggio raddoppiato senza inserimento di alcuna clausola rescissoria. […] L'articolo Lazio, blindato ...

Lazio - la decisione di Lotito su presente e futuro di Milinkovic : Secondo il Corriere dello Sport , infatti, Lotito è pronto ad offrire un ricco aumento di ingaggio al ragazzo, in modo da fargli dimenticare il mancato approdo ad una big europea.

Milinkovic-Savic - stop al mercato : la Lazio ha un piano speciale per blindarlo e ritrovarlo al top : Per questo secondo il Corriere dello Sport per lui è pronto un programma speciale. Gli serviranno almeno un paio di settimane per tornare a pieno regime e per questo Simone Inzaghi ha studiato un ...

Dall'Inghilterra : 'Lazio - no a 95 milioni per Milinkovic-Savic' : ROMA - La Lazio ha detto no al Real Madrid che ha offerto 95 milioni per Milinkovic-Savic . Lo riporta oggi lo spagnolo 'Don Balon' secondo cui il centrocampista serbo rimarrà legato ai biancocelesti ...

Lazio - no a 95 mln Real per Milinkovic : ANSA, - ROMA, 19 AGO - La Lazio ha detto no al Real Madrid che ha offerto 95 milioni per Milinkovic-Savic. Lo riporta oggi lo spagnolo 'Don Balon' secondo cui il centrocampista serbo rimarrà legato ai ...

Calciomercato Lazio - nuovo assalto del Real Madrid per Milinkovic-Savic : la super offerta [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – Il Calciomercato della Lazio si è concluso senza il sussulto finale ma il colpo è stato mantenere in rosa Milinkovic-Savic. Forse. Il campionato dei biancocelesti è iniziato con la sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli ma nelle ultime ore a tenere banco sono nuove voci di mercato. Il Real Madrid cerca ancora un big per sostituire Cristiano Ronaldo e sembra che nella mente di Florentino Perez ci ...

Lazio - l’agonia per Milinkovic-Savic non è finita : nuovo assalto del Real Madrid : Milinkovic-Savic continua ad essere uno dei calciatori più ambiti sul mercato, nonostante la richiesta della Lazio sia decisamente elevata I tifosi della Lazio non possono tirare il fiato in merito al gioiellino Milinkovic-Savic. Il calciatore della Lazio è stato corteggiato da diversi club durante l’estate di calciomercato, ma va ricordato che in Spagna la sessione non è ancora chiusa. Il Real Madrid cerca ancora un big per ...

Lazio-Napoli - le pagelle : Milinkovic un fantasma gigante. Luis Alberto - una giocata e stop : Finché ci saranno black out in difesa non c'è speranza. Il Napoli batte la Lazio, come fa ormai dal 2012. L'eurogol inventato da Immobile non può bastare, anche perché non può essere solo Ciro a ...

Lazio - Milinkovic l'uomo più atteso : alla fine è rimasto ma nessuno lo ha visto... : Quando l'Olimpico ha riacceso i fari sul campionato, tutti gli sguardi sono stati puntati su Milinkovic Savic, l'oggetto del desiderio di tanti importanti club europei. Mister 120 milioni, quelli che ...

Lazio - Milinkovic l'uomo più atteso : alla fine è rimasto ma nessuno lo ha visto... : Quando l'Olimpico ha riacceso i fari sul campionato, tutti gli sguardi sono stati puntati su Milinkovic Savic, l'oggetto del desiderio di tanti importanti club europei. Mister 120 milioni, quelli che ...

Lazio - Milinkovic e Luis Alberto puntano il Napoli : 'Siamo pronti' : Non vedono l'ora di scendere in campo, Milinkovic e Luis Alberto. I giocatori della Lazio vogliono partire subito con con il piede giusto, nonostante il calendario sfavorevole. Affrontare il Napoli di ...

Lazio-Napoli - le formazioni : Ancelotti boccia Mertens - Inzaghi riparte da Milinkovic-Savic : Lazio-Napoli- Non solo Chievo-Juventus, tutto pronto anche per il big match tra Lazio e Napoli, calcio d’inizio ore 20:30. Tante le novità di formazione. Simone Inzaghi potrà contare su Milinkovic-Savic, confermato in maglia biancoceleste. In avanti ancora spazio per la coppia Immobile-Luis Alberto. Ancelotti, dal canto suo, si affiderà al 4-3-3 con Milik centravanti supportato […] L'articolo Lazio-Napoli, le formazioni: Ancelotti ...