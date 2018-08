L' appello di un padre ai ladri | Con quel pc mio figlio disabile parla con i

Bimba scomparsa nel nulla - l'appello del padre : "Se rapita riportatemela" : "Chiedo alle autorità di non sospendere le ricerche di indagare sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità". Lo ha detto nel corso di una manifestazione a Brescia Mdliton Gazi, il padre della ...

Ragazzina scomparsa - appello del padre : 23.00 "Chiedo alle autorità di non sospendere le ricerche, indagare sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità". E' l'appello di Md Liton Gazi,il papà della dodicenne autistica scomparsa il 19 luglio durante un'escursione nei boschi nella zone di Serle, nel Bresciano. Le ricerche erano state sospese dopo un lavoro continuo e senza risultati durato 10 giorni. "Se qualcuno l'avesse rapita -ha detto l'uomo- per favore la rilasci e la ...

Osama Bin Laden - la mamma : "Era un bravo ragazzo"/ appello al nipote Hamza : "Non seguire le orme di tuo padre" : Per la prima volta parla la madre di Osama bin Laden: "era un bravo ragazzo ma le amicizie in università lo hanno rovinato". Non è d'accordo un altro dei figli(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:44:00 GMT)

Iushra - nessuna traccia : ricerche sospese/ Ultime notizie Serle : l'appello disperato del padre : Iushra, nessuna traccia: ricerche sospese a Serle. Ultime notizie: l'appello disperato del padre, che continua a sperare nel ritrovamento della figlia di 12 anni autistica(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:52:00 GMT)

Scomparsa Iuschra Gazi - stop alle ricerche a Serle. L'appello del padre : "Sei forte e puoi farcela" : È scaduto alle 20 di domenica sera il mandato dei Vigili del Fuoco che hanno smontato il campo base a Serle dopo 11 giorni di ricerche della bambina autistica Scomparsa nel nulla durante una gita. Nel pomeriggio di domenica l'ultima disperata ricerca che non ha portato frutti, quindi lo stop deciso dalla prefettura che ha ordinato un presidio fisso in quota per raccogliere eventuali segnalazioni su Iuschra da parte di escursionisti e ...

Writer italiano arrestato a Betlemme - l'appello del padre : "Liberatelo" : Secondo Luigi Cerullo il figlio "non è un criminale" ma "un artista". Intanto è stata liberata la 17enne attivista palestinese dopo otto mesi di carcere scontati per avere schiaffeggiato soldati israeliani

L'appello dei familiari di padre Paolo Dall'Oglio : "Un emiro sa - agire ora" : Il 29 luglio ricorreranno i 5 anni dalla scomparsa del padre gesuita Paolo Dall'Oglio, sparito nel nulla in Siria il 12 agosto del 2013. Ma i familiari e gli amici non perdono la speranza, e riuniti questa mattina a Roma nella sede della Fnsi hanno rivolto un nuovo accorato appello alle autorità italiane affinché agiscano ora, senza indugi, approfittando del nuovo quadro politico venuto a crearsi con la presa di Raqqa da parte ...

L'appello del padre di Meghan : "Figlia mia - potrei morire presto. Chiamami prima che sia troppo tardi" : Dopo lo scandalo delle foto vendute ai paparazzi prima del matrimoio della figlia, il padre di Meghan Markle torna a farsi sentire. In una lunga intervista a The Sun on Sunday , Thomas Markle ha ...

“Cosa ho fatto al corpo di Loris quando è morto”. Le rivelazioni choc e devastanti del padre - proprio il giorno della sentenza di appello alla moglie Veronica : Era il novembre del 2014, tutti ricorderanno le delicatissime fasi del ritrovamento del piccolo Lorys Stival ritrovato a qualche chilometro da casa, senza vita, strangolato e legato ai bordi di un torrente. Il papà di Lorys, Davide, era in viaggio per lavoro quel giorno, nessuno può immaginare il dolore nel ricevere una telefonata che gli preannunciava la morte di suo figlio. Nessuno che non ha perso un figlio, morto ammazzato, può. ...

Vero l’appello di padre Alex Zanotelli per l’Africa? A quando risale realmente : In queste a non pochi sarà capitato di imbattersi nell'appello di padre Alex Zanotelli per l'Africa su Facebook o anche su WhatsApp. In un clima pure reso torrido dalle nuova politica del Governo sull'immigrazione, è normale che siano in molti a chiedersi se quanto riportato dal religioso sia Vero, anche perché sono pure in tanti a mettere in discussione pure la reale esistenza dell'artefice del messaggio. Chiariremo ogni dettaglio della nota e ...