L' ambasciatrice di Malta | Fra noi e l' Africa il buon Dio ha messo l' Italia

ilgiornale

: L’ambasciatrice di Malta: «Fra noi e il Nord Africa il buon Dio ha messo l’Italia» - Corriere : L’ambasciatrice di Malta: «Fra noi e il Nord Africa il buon Dio ha messo l’Italia» - HuffPostItalia : L'ambasciatrice di Malta a Salvini: 'Fra Malta e il Nord Africa il buon Dio ha messo l'Italia' - AnnaAielloama : @matteosalvinimi Cosa c'entrano gli italiani poveri con i richiedenti asilo eritrei della #Diciotti? Il solito dem… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) La questione migranti non ha fatto altro che inasprire i rapporti tra. E ora l'di La Valletta, Vanessa Frazier, a In Onda su La7, torna a gettare benzina sul fuoco, dicendo, cartina alla mano: "Fra noi e il NordilDio hal'" (Guarda il video).Le parole sono rivolte al ministro dell'Interno Matteo Salvini che, dopo poco dopo il suo insediamento, aveva detto adi farsi carico dei migranti, data la sua vicinanza all'. Il problema di La Valletta è, come ha scritto Gian Micalessin, la sua zona Sar (Ricerca e Salvataggio) "di 250mila chilometri quadrati (750 volte il suo territorio) in cui non salva un solo migrante, ma incassa milioni di euro con i diritti di pesca e prospezione e la gestione della Fir, la zona di controllo per i voli civili corrispondente all'estensione della Sar". Luca Telese, che dirige il programma assieme ...