L’allieva in replica domenica 26 agosto | Alice indecisa tra Arthur e Claudio

tvzap.kataweb

: RT @ManuelaMancin16: @LinoGuanciale 'L'Allieva', grandi ascolti per la fiction in replica che batte 'Ultimo 4' - tiziana_oggiano : RT @ManuelaMancin16: @LinoGuanciale 'L'Allieva', grandi ascolti per la fiction in replica che batte 'Ultimo 4' - ManuelaMancin16 : @LinoGuanciale 'L'Allieva', grandi ascolti per la fiction in replica che batte 'Ultimo 4' - FilmFilmFilmF : Ascolti Tv, Domenica 19 Agosto 2018: L’Allieva in replica al 16.5% – 2,4 mln (Rai 1), Ultimo in replica al 7.5% – 1… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Nuovo appuntamento con la fiction, che prosegue la sua narrazione con il quinto appuntamento complessivo (in attesa della seconda stagione): su Rai126alle 21.25 troveremo Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. L'Allieva, pillole di saggezza e frasi celebri della fiction di Rai1 di, puntata 26: anticipazioni trame Nel primo episodio dal titolo Un cuore a metà,non riesce a padare con: soprattutto, non sa come dirgli che lei epartiranno da soli per il suo primo congresso di medicina. Intanto la misteriosa scomparsa di una donna chiama in causa. Il ritrovamento di un’accetta insanguinata e sporca di cera permetterà aldi scoprire la verità. Dopo quello che è successo ...